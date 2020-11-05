'Bir Deli'gala
05.11.2020 09:42
Oyuna dijital gala bileti alan tiyatroseverler, gösteriyi Fişekhane'deki seyirciyle aynı anda Seyretix adlı platformdan izleyebilecek.
Oyuna dijital gala bileti alan tiyatroseverler, gösteriyi Fişekhane'deki seyirciyle aynı anda Seyretix adlı platformdan izleyebilecek.
Pandemi sürecinde artan endişeyle birlikte tiyatroya erişimde sıkıntı yaşanması üzerine oyunları dijital platformla buluşturmaya başladıklarını belirten Erdal Beşikçioğlu, "Tiyatro bir ihtiyaç ve bu ihtiyaca çözüm olacağı düşüncesiyle geçen ay 'Fahrenheit 451'in prömiyerini dijital platformda da yayınladık ve seyirciden büyük ilgi gördü. Olumlu dönüşler nedeniyle Tatbikat Sahnesi olarak dijital galaları devam ettirme kararı aldık. Seyirci sahip çıktığı sürece onları yeni eserlerle buluşturmayı sürdürmek istiyoruz" dedi.
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