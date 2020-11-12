'Bir Delinin Hatıra Defteri' ilk kez dijital platformda - Son Dakika

'Bir Delinin Hatıra Defteri' ilk kez dijital platformda

12.11.2020 13:04
'Bir Delinin Hatıra Defteri' ilk kez dijital platformda, System.String[]

Erdal Beşikçioğlu'nun kapalı gişe oynadığı tek kişilik oyunu Bir Delinin Hatıra Defteri, 1500. gösterisinde dijital platformda yayınlanıyor

Tatbikat Sahnesi, Erdal Beşikçioğlu'nun kapalı gişe oynayan tek kişilik oyunu Bir Delinin Hatıra Defteri'ni 1500. gösterisinde& ; dijital gala ile tüm Türkiye'ye ulaştıracak. 15 yılda yaklaşık 600 bin kişinin izlediği oyuna online bilet alan tiyatroseverler, 18 Kasım'daki gösteriyi tüm Türkiye'den izleyebilecek.& ;

'DİJİTAL GALALAR DEVAM EDECEK'

Pandemi sürecinde artan endişeyle birlikte tiyatroya erişimde sıkıntı yaşanması üzerine& ; oyunları dijital platformla buluşturmaya başladıklarını söyleyen Erdal Beşikçioğlu, "Tiyatro bir ihtiyaç ve bu ihtiyaca çözüm olacağı düşüncesiyle geçen ay Fahrenheit 451'in prömiyerini dijital platformda da yayınladık ve seyirciden büyük ilgi gördü. Tatbikat Sahnesi olarak dijital galaları devam ettirme kararı aldık. Seyirci sahip çıktığı sürece onları yeni eserlerle buluşturmayı sürdürmek istiyoruz." şeklinde konuştu.& ;& ;

Biletix'ten online bilet alanlar 18 Kasım akşamı 20: 00'de Erdal Beşikçioğlu'nun vinç üzerindeki eşsiz sahne performansını Seyretix adlı platformdan izleyebilecekler.

'Bir Delinin Hatıra Defteri' ilk kez dijital platformda

Bir Delinin Hatıra Defteri, Erdal Beşikçioğlu, Tatbikat Sahnesi, Gişe, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 'Bir Delinin Hatıra Defteri' ilk kez dijital platformda - Son Dakika Magazin


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