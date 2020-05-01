Usta oyuncular, "Bir Demet Tiyatro"nun bütün bölümlerinin BKM YouTube hesabına yüklendiğini söyledi.
Usta oyuncular, "Bir Demet Tiyatro"nun bütün bölümlerinin BKM YouTube hesabına yüklendiğini söyledi. İkili ayrıca bölümleri evlerinden ayrı ayrı izleyip o döneme dair anılarını da yine bu hesaptan hayranlarına anlattı.
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1.05.2020 17:24:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Bir Demet Tiyatro"yu izlediler - Son Dakika