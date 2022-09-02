Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi - Son Dakika
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Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi

02.09.2022 15:51

Araştırmacılar Japon balığını, azgın timsahların arasına attı. Timsahların balığı saniyeler içerisinde yutması beklenirken, balıktan korkan timsahların kaçıştığı anlar şaşkına çevirdi.

Doğanın güçlü hayvanları arasında yer alan timsahların, genellikle önüne gelen her şeyi parçaladıkları biliniyor.

DENEY YAPTILAR

Hırçınlıklarıyla bilinen timsahlar üzerinden gerçekleştirilen bir deney ise hayli ilgi gördü. Timsahların nasıl davranacaklarını test etmek için aralarına bir Japon balığı atıldı.

KIPIR KIPIR KAÇIŞTILAR

Herkes timsahların, balığı tek lokmada yutmasını beklediği sırada yaşananlar ise şaşkınlık yarattı. Timsahlar balıktan kaçarak suya atladı.

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SON DAKİKA: Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi - Son Dakika
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