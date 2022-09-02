Doğanın güçlü hayvanları arasında yer alan timsahların, genellikle önüne gelen her şeyi parçaladıkları biliniyor.
Hırçınlıklarıyla bilinen timsahlar üzerinden gerçekleştirilen bir deney ise hayli ilgi gördü. Timsahların nasıl davranacaklarını test etmek için aralarına bir Japon balığı atıldı.
Herkes timsahların, balığı tek lokmada yutmasını beklediği sırada yaşananlar ise şaşkınlık yarattı. Timsahlar balıktan kaçarak suya atladı.
Son Dakika › Yaşam › Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi - Son Dakika