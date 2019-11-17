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Bir deniz iki yaka 'danslarla' kol kola

6 saat önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 'Bir deniz iki yaka kol kola' sloganıyla Ege Dostluk Dansları buluşması yapıldı.

Bir deniz iki yaka 'danslarla' kol kola, System.String[]

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 'Bir deniz iki yaka kol kola' sloganıyla Ege Dostluk Dansları buluşması yapıldı. Ege'deki dostluğu dansla pekiştirme amacıyla 4'üncüsü düzenlenen etkinlikte, Bozcaada'dan Datça'ya, İstanbul'dan Ayvalık ve Midilli'ye dans toplulukları bir arada dans ederken, Ege'nin iki yakasının dans kültürlerinin benzerlikleri ve etkileşimi de gündeme getirildi.

Ayvalık ilçesindeki 4'üncü Uluslararası Ayvalık Sirtaki Haftası, 16 Kasım Cumartesi günü başladı. Ayvalık Dans Akademi'den dans eğitmeni Can Çinte öncülüğünde gerçekleştirilen iki günlük etkinliğin açılışı, Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Etkinlik kapsamında dans atölyelerinin yanı sıra Evrim Ateşler'in konuşmacı olarak katıldığı 'Rembetiko' konulu seminer düzenlendi. Grup Ezgi konserinin ardından topluluklar performanslarını sergiledi. Katılımcı dans gruplarına ödülleri verildi. İlk günkü etkinlikler, gala yemeğiyle sona erdi.

Ege'nin iki yakasına ait kültürün ortak yönleri olan dans ve müziklerinin tartışıldığı etkinliğin bugünkü bölümünde ise, Cunda Kültür Merkezi'nde 'workshop' yapıldı. Ayvalık Dans Akademinin sirtaki ve zeybek gösterisinin ardından, Çanakkale, Bursa, Bandırma, Dikili, İstanbul, Ankara, Muğla, Balıkesir, İzmir ve Midilli topluluklarının Cunda Pazar Yeri'ndeki gösterileri halk tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinliğin sonunda Cunda sahil bandında kol kola giren 104 kişi, 'Hasapiko' dansı oynadı. Dans, önceki gün hayatını kaybeden Milli Sporcu ve Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Sabahattin Tatar adına ithaf edildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:21 Kaynak: DHA
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