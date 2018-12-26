Bir deniz ve kültür şehri: Bergen
1 saat önce
Bir Viking masalını anımsatan Bergen; Avrupa Kültür Kenti, UNESCO Gastronomi Kenti ve Dünya Mirası unvanlarına sahip... Bergen'e giderken unutulmaması gereken en önemli şeyse şemsiye. Çünkü senenin 275 günü yağmur yağıyor!
Bir Viking masalını anımsatan Bergen
; Avrupa
Kültür Kenti, UNESCO Gastronomi Kenti ve Dünya Mirası unvanlarına sahip... Bergen'e giderken unutulmaması gereken en önemli şeyse şemsiye. Çünkü senenin 275 günü yağmur yağıyor! (Didem Eryar Ünlü
)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:43
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