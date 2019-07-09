Son Dakika Haberleri: Bir devre şahit etlik, kapanıyor
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Bir devre şahit etlik, kapanıyor

1 saat önce

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve bir zamanlar Avrupa'nın en büyük göçmen merkezi olan yapı bugün kapatılıyor.

Bir devre şahit etlik, kapanıyor, System.String[]
İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve bir zamanlar Avrupa'nın en büyük göçmen merkezi olan yapı bugün kapatılıyor. İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Catania şehrinde bağlı Mineo kasabasında yer alan göçmen kabul merkezi İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin de katılımıyla bugün resmen kapatılıyor. Salvini, geçtiğimiz hafta göçmen merkezinin son sakinlerinin de Calabria'da başka bir merkeze gönderilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Söz yerine getirildi" dedi. Bir Amerikan banliyösünü andıran eski ABD ordusu yerleşim bölgesi olan bu kabul merkezi, erişimi engelleyen İtalyan birlikleri tarafından korunuyor. Göçmen merkezinde 2014 yılında 4 bin 10 kişi yaşıyordu. Bölgede yaşayan nüfus zamanla giderek azaldı. Göçmen karşıtı Salvini ve popülist Beş Yıldız Hareketi geçtiğimiz yıl Haziran ayında iktidara geldiğinde merkezde 2 bin 500 kişi yaşıyordu. ABD Deniz Hava İstasyonu Sigonella'da görev yapan personelin ailelerinin yaşadığı zamanı hatırlatan merkezin sarı ve pembe renklere sahip 400 evi düzenli sıralarla uzanıyor. Ancak ABD ordusu 2010 yılında evleri kiralamaktan vazgeçti, evler göçmen kabul merkezi haline geldi ve buraya göçmenler geldi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
Sicilya Adası, Avrupa, İtalya, Güncel
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