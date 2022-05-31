Bir devrin sonu: Google Play Store tasarımı değişiyor! - Son Dakika
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Bir devrin sonu: Google Play Store tasarımı değişiyor!

31.05.2022 12:38
Bir devrin sonu: Google Play Store tasarımı değişiyor!

Google Play Store için Filmler ve TV bölümü kaldırılmaya başladı. Google TV, Filmler ve TV'nin yerini alacak mı?

Google, Play Store tasarımında büyük değişikliklere gidiyor. Şirket, bu yılın Mart ayında duyurduğu üzere Filmler ve TV bölümünü iptal etti ve şimdi, Google Play arayüzünden de kaldırmaya başladı. Peki Google üzerinden satın alınan veya kiralanan yapımlar nerede?

Filmler ve TV, Google Play Store'dan kaldırılmaya başladı

Google'ın uygulama mağazası, güncellenmiş kullanıcı arayüzü ile birlikte diğer Google hizmetleri ve uygulamalarıyla daha uyumlu hale geldi. Teknoloji devi aslında Filmler ve TV kategorisini kapatarak kullanıcıların dizi veya filmleri incelemesini, aramasını, satın almasını ve kiralamasını da rafa kaldırmış oldu.

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Google Play Store'daki Filmler ve TV bölümünün kaldırılmasının Haziran'a kadar süreceği ifade etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Google, "Güncelleme: Filmler ve TV artık Google Play uygulamasından kaldırılma sürecindedir" ifadesini kullandı. Bu yüzden uygulama marketinizde hala görünüyor olabilir.

Bir devrin sonu: Google Play Store tasarımı değişiyor!

Filmler ve TV bölümünün iptal edilmesiyle birlikte binlerce Android kullanıcısının merak ettiği sorular da gün yüzüne çıktı. Aslında Google Play Store'da hala film ve televizyon dizileri bulabilir, kiralayabilir ve satın alabilirsiniz. Ancak yazılım devi, bu özelliklerini Google TV isimli uygulamasında erişilebilir hale getiriyor.

Ayrıca Google TV için yakın zamanda yapılan bir güncelleme, "Öne Çıkanlar" başlıklı bir özelliği de sundu. Bu yenilik, filmler ve diziler için kişileştirilmiş bir haber akışı ve aynı zamanda kitaplığınızı da görme fırsatı sunuyor.

Google, yeni Play Store tasarımıyla birlikte uygulamalara, oyunlara, e-kitaplara ve sesli kitaplara odaklanmış gibi görünüyor. Ayrıca geçmiş satın alma işlemleri, aile paylaşımı, ödemeler (Play kredisi ve hediye kartları) da ayarlar bölümüne gizlenmiş durumda.

Bir devrin sonu: Google Play Store tasarımı değişiyor!

Yazılım devinin ne yapmaya çalıştığı şu an belli olmasa da, film ve dizi bölümünü Play Store'dan ayırmak istiyor gibi duruyor. Daha önce Play Music hizmetini kapatan ve YouTube Music'e ağırlık veren Google, benzer bir senaryoyu Google TV için uyguluyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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