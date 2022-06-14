Bir devrin sonu: Internet Explorer için beklenen gün geldi çattı!

Windows'un demirbaşlarından Internet Explorer için beklenen gün geldi çattı. İnternet tarayıcısı, 2020'de duyurulan iptal kararı sonrası saatler sonra bizlere veda edecek. 2003'e dek yüzde 95'lik kullanım oranına zirvede yer alan, ancak rakiplerin artmasıyla gözden düşen tarayıcının iptal edilmesinin ardından nasıl bir süreç yaşanacak? İşte ayrıntılar…

Internet Explorer, 15 Haziran'da emekli oluyor

Windows kullanıcılarını internetle buluşturan Internet Explorer için beklenen gün geldi. En son 2013 yılında Internet Explorer 11 ile karşımıza çıkan tarayıcı, bugüne dek devamlı kan kaybetti. Gerek yavaşlığı gerekse hatalarıyla akıllarda yer edinen 27 yaşındaki internet tarayıcısı 15 Haziran'da, (yarın) bizlere sonsuza dek veda edecek.

Tabii tarayıcı için yolun sonu gelmesi, yeni bir haber değil. Zira Microsoft, iptal kararını ilk olarak 2020'de duyurdu. Hatta geçtiğimiz yıl Internet Explorer 11'in Google desteği de sonlandırıldı. Ayrıca şirket, belirli aralıklarla yaptığı açıklamalarla kullanıcıların artık tarayıcıyı bırakması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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Microsoft, iptal kararı alsa da Edge'deki "Internet Explorer modu" sayesinde eski tarayıcının önemli özelliklerini kullanıcılara sunmaya devam edecek. Ancak yarından itibaren kendi başına bir tarayıcı olmayacak.

Microsoft'un şu anki internet tarayıcısı Edge, günden güne yaygınlaşıyor. Zira StatCounter'un raporuna göre pazarın yüzde 10,07'sine hakim durumda. Bu da kendisini yüzde 67'lik Google Chrome'un ardından en popüler ikinci internet tarayıcısı yapıyor. Üçüncü sırada da yüzde 9,61 kullanım oranına sahip Apple Safari karşımıza çıkıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yarın bizlere veda edecek tarayıcıyla ilgili görüşleriniz nedir? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.