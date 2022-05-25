Bir devrin sonu: Internet Explorer'ın kapatılmasına günler kaldı - Son Dakika
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Bir devrin sonu: Internet Explorer'ın kapatılmasına günler kaldı

25.05.2022 10:36
Bir devrin sonu: Internet Explorer'ın kapatılmasına günler kaldı

Internet Explorer iptali için artık günler kaldı. Internet Explorer desteğini Haziran ayında bitirecek olan Microsoft, son kez uyarıyor.

1995 yılında bilgisayarlardaki yerini alan ve birçok Windows kullanıcısının ilk tarayıcısı olan Internet Explorer emekliye ayrılıyor. Microsoft, 15 Haziran 2022'de Internet Explorer için sunduğu desteği resmi olarak bitirecek. Ancak IE Modu ile Microsoft Edge üzerinden erişilebilir olacak.

Internet Explorer iptali ne anlama geliyor?

27 yaşındaki internet tarayıcısı yaklaşık bir ay sonra resmi olarak kullanım dışı bırakılacak. Çok düşük bir ihtimal, ancak hala Internet Explorer'ı tercih eden bir kullanıcıysanız ya Microsoft Edge'e ya da daha güncel bir tarayıcıya geçmenizi öneriyoruz.

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Microsoft, bir süre önce Internet Explorer 11'i iptal ettiğini söyleyerek, bazı şirketlere e-posta göndermeye başlamıştı. Şirket çalışanlarının sorun yaşamamasını sağlamak için kuruluşları uyaran Microsoft, 15 Haziran'ı hedef gösterdi. Bu yüzden şirketlerden de daha erken bir tarihte kullanmayı bırakmalarını talep etti.

Bir devrin sonu: Internet Explorer'ın kapatılmasına günler kaldı

Microsoft'un Internet Explorer'ı tamamen iptal etmediğini belirtelim. Halihazırda Microsoft Edge'de yer alan yerleştirilen "Internet Explorer modu" ile eski tarayıcının özelliklerinden faydalanmak mümkün. Teknoloji devi, Edge'deki yapılandırılabilir mod ile IE'nin yaşamaya devam edeceğini ifade etti.

"Microsoft Edge, Internet Explorer'dan daha hızlı, daha güvenli ve daha modern bir tarama deneyimi sunuyor. Aynı zamanda eski web siteleri ve uygulamalar için uyumluluk sorununu da gideriyor."

Aslında Internet Explorer'ın, en son 2020 yılında aldığı 11.0.200 güncellemesiyle birlikte uzun bir süredir destek dışında kaldığını biliyoruz. Microsoft, internete yönelik tüm planlarını Chromium tabanlı Edge üzerinde deniyor. Zaten tarayıcı istatistikleri de pazarın sadece yüzde 0,50'sinin IE kullandığını ortaya koydu.

Bir devrin sonu: Internet Explorer'ın kapatılmasına günler kaldı

Microsoft Edge'de yer alan IE modu ile sadece Internet Explorer desteğine sahip olan eski uygulamalara ve web sitelerine erişmek mümkün olacak. Microsoft Edge üzerinden IE modunun ne zaman başlatılacağını seçebilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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