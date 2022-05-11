Bir devrin sonu: iPod Touch üretimi sona erdi! - Son Dakika
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Bir devrin sonu: iPod Touch üretimi sona erdi!

11.05.2022 00:26
Bir devrin sonu: iPod Touch üretimi sona erdi!

Apple bugün yaptığı resmi açıklama ile iPod Touch üretimi konusunda yolun sonuna gelindiğini duyurdu. İşte konunun detayları!

Bundan yaklaşık 21 yıl önce, 2001 yılının Ekim ayında ilk iPod piyasaya sürüldüğünde Apple kullanıcıların binlerce şarkıyı cebinde taşımasını sağlayan bir cihaz üreterek adeta devrim niteliğinde bir adım atmıştı. iPod Shuffle, iPod Nano ve iPod Touch olmak üzere farklı versiyonlar tanıtıldı ve zamanla birçoğunun fişi çekildi. Apple bugün yaptığı resmi açıklama ile iPod Touch üretiminin de durduğunu açıkladı.

?iPod touch? en son üç yıl önce Mayıs 2019'da yenilenmişti. Üretime son verildiği için iPod Touch 7 (2019) piyasaya sürülen son model olarak kayıtlara geçmiş oldu. Tabi bu cihazı şu andan itibaren alamayacağınız anlamına gelmiyor, halen stoklarda ürün var.

20 yaş iPod

iPod Touch üretimi sona erdi

Stoklar tükenene kadar Apple'dan ve diğer mağazalardan iPod Touch siparişi verebilirsiniz. Birçok kişi ihtiyaç duymadığı halde, tarihin tozlu raflarına karışacağı için bu ürünü satın alacaktır diye düşünüyoruz.

Bir devrin sonu: iPod Touch üretimi sona erdi!

Apple'ın Dünya Çapında Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, diğer Apple ürünleri sayesinde iPod rununun yaşamaya devam ettiğini söyledi ve şu sözlerle devam etti;

"Bugün iPod'un ruhu yaşamaya devam ediyor. iPhone'dan Apple Watch'a, HomePod mini'ye ve Mac, iPad ve Apple TV'ye kadar tüm ürünlerimize inanılmaz bir müzik deneyimi entegre ettik. ve Apple Music endüstriyi bir araya getiriyor. – uzamsal ses desteğiyle lider ses kalitesi – müziğin keyfini çıkarmanın, keşfetmenin ve deneyimlemenin daha iyi bir yolu yok."

Apple'ın internet sitesindeki iPod Touch sayfasına "Stoklar tükenene kadar geçerlidir." ibaresi eklenirken, cihazın güncel fiyatı 3799 TL.

– Apple'ın iPod üretimini bitirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

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iPod Touch, Apple, Mayıs, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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