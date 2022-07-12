Bir devrin sonu! Nikon DSLR devrini kapattı

Bugün ortaya çıkan bir rapora göre Nikon, DSLR fotoğraf makinelerini geliştirmeyi bırakıyor. Bunun yerine artık yalnızca aynasız modellere odaklanacak. Zaten 2 yıl önce 2020'nin Haziran ayında satışa çıkan D6 modeli de karşımıza çıkan son aynalı kameraydı. Bu nedenle alınan bu karar şaşırtıcı olmadı.

Nikon, DSLR yerine aynasız kamera gelişimine odaklanacak!

Nikon, bahsetmiş olduğumuz gibi DSLR ar-ge merkezinin kepenklerini açmamak üzere indiriyor. Fakat bu cihazların üretiminin duracağı ve piyasadan çekileceği anlamına gelmiyor. Zira D6 ve D3500 gibi popüler modellerin üretimi ve satışı devam edecek. Ancak bu makinelerin yeni nesilleri gelmeyecek.

Nikon'un bu kararı almasının ardında yatan asıl neden ise satışlarda aldığı geri dönüş. Şirket, 1948 yılından beri profesyonel kameralar üretiyor. Dönemsel olarak pazar payını rakiplerine kaptırsa da kendi içerisindeki ürünler arasında bu hiç yaşanmamıştı.

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Fakat son yıllarda aynasız kameraların fiyatlarının uçuk seviyelerden düşerek DSLR'a yaklaşması nedeniyle satışların büyük bir kısmı o tarafa yöneldi. Yani eskiden yapılan satışlarda pastadan büyük dilim DSLR'a düşüyordu. Ancak artık aynasız modeller neredeyse tüm pastayı almış durumda.

Hal böyle olunca Nikon da aynalılar için ar-ge faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Fakat belirttiğimiz gibi hala küçük de olsa bu tarafa yönelik bir talep mevcut. Bu nedenle 2020 yılında piyasaya çıkan cihazların üretimi bir süre daha devam edecek.

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