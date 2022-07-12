Bir devrin sonu! Nikon DSLR devrini kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Bir devrin sonu! Nikon DSLR devrini kapattı

12.07.2022 21:00
Bir devrin sonu! Nikon DSLR devrini kapattı

Nikon, DSLR ar-ge faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Her ne kadar üretim devam edecek olsa da yeni model gelmeyecek.

Bugün ortaya çıkan bir rapora göre Nikon, DSLR fotoğraf makinelerini geliştirmeyi bırakıyor. Bunun yerine artık yalnızca aynasız modellere odaklanacak. Zaten 2 yıl önce 2020'nin Haziran ayında satışa çıkan D6 modeli de karşımıza çıkan son aynalı kameraydı. Bu nedenle alınan bu karar şaşırtıcı olmadı.

Nikon, DSLR yerine aynasız kamera gelişimine odaklanacak!

Nikon, bahsetmiş olduğumuz gibi DSLR ar-ge merkezinin kepenklerini açmamak üzere indiriyor. Fakat bu cihazların üretiminin duracağı ve piyasadan çekileceği anlamına gelmiyor. Zira D6 ve D3500 gibi popüler modellerin üretimi ve satışı devam edecek. Ancak bu makinelerin yeni nesilleri gelmeyecek.

Nikon'un bu kararı almasının ardında yatan asıl neden ise satışlarda aldığı geri dönüş. Şirket, 1948 yılından beri profesyonel kameralar üretiyor. Dönemsel olarak pazar payını rakiplerine kaptırsa da kendi içerisindeki ürünler arasında bu hiç yaşanmamıştı.

Dünyanın en büyük kamera sensörüne sahip Xiaomi 12S Ultra tanıtıldı!

Fakat son yıllarda aynasız kameraların fiyatlarının uçuk seviyelerden düşerek DSLR'a yaklaşması nedeniyle satışların büyük bir kısmı o tarafa yöneldi. Yani eskiden yapılan satışlarda pastadan büyük dilim DSLR'a düşüyordu. Ancak artık aynasız modeller neredeyse tüm pastayı almış durumda.

Hal böyle olunca Nikon da aynalılar için ar-ge faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Fakat belirttiğimiz gibi hala küçük de olsa bu tarafa yönelik bir talep mevcut. Bu nedenle 2020 yılında piyasaya çıkan cihazların üretimi bir süre daha devam edecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Taşdelen'den ODTÜ'ye Mezuniyet Çağrısı: 'Devrim Stadı Verilsin, Organizasyonu Yapalım' Taşdelen'den ODTÜ'ye Mezuniyet Çağrısı: 'Devrim Stadı Verilsin, Organizasyonu Yapalım' Twitter, sahte Elon Musk hesabını kapattı! Twitter, sahte Elon Musk hesabını kapattı!
Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bir devrin sonu! Nikon DSLR devrini kapattı - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
21:02 Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
20:43 NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler...
19:58 4 milyon kişi için hayati önemde! BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzatma kararı aldı
19:34 İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar...
18:18 Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den olay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
18:12 ABD Afrin'de düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın önemli ismi Mahir el-Agal'ı öldürdü
18:05 Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
17:39 ABD Başkanı Biden'ın oğlunun telefonundan çıkan uygunsuz görüntüler ülkeyi karıştırdı! Biden'ın istifası gündemde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 21:08:47. #1.12#
SON DAKİKA: Bir devrin sonu! Nikon DSLR devrini kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement