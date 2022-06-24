Bir devrin sonu: Popüler Windows sürümü için destek kesiliyor - Son Dakika
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Bir devrin sonu: Popüler Windows sürümü için destek kesiliyor

24.06.2022 21:53
Bir devrin sonu: Popüler Windows sürümü için destek kesiliyor

Windows 8.1 desteği için yolun sonu göründü. Microsoft, 2013 yılında duyurulan Windows sürümünü emekli etmeye hazırlanıyor.

Microsoft, bir Windows sürümünün daha yolun sonuna geldiğini açıkladı. Ortaya çıkan son raporlara göre Windows 8.1 için 2023'ten itibaren destek verilmeyecek. Windows 10 ve 11 ile birlikte oldukça fazla kullanıcı kaybı yaşayan Windows 8.1, önümüzdeki yıldan itibaren rafa kaldırılacak.

Windows 8.1 desteği 2023'te kesiliyor

The Verge tarafından fark edilen yeni bir rapora göre Microsoft, Windows 8.1'in fişini çekmek için son hazırlıklarını yapmaya başladı. Yazılım devinin, önümüzdeki günlerde eski Windows kullanıcılarına bir uyarı bildirimi göstereceği belirtildi.

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Microsoft, Windows 8.1'e yönelik destek ve güvenlik güncellemeleri 10 Ocak 2023'te sona erdirmek istiyor. Halihazırda Windows bilgisayarların yüzde 4,5'inden daha azını oluşturan Windows 8.1'in en popüler dördüncü işletim sistemi olduğu belirtildi. İlk üç sırada Windows 11, Windows 10 ve Windows 7'nin olduğunu belirtelim.

Bir devrin sonu: Popüler Windows sürümü için destek kesiliyor

Windows 7'den sonra duyurulması ile büyük merak uyandırmayı başaran Windows 8 ailesi, aslında Microsoft'un en çok eleştiri alan sistemlerinden biri oldu. Windows 7'ye kıyasla çok daha karışık bir arayüze sahip olan Windows 8 ve 8.1, kısa sürede şirketin de radarından çıktı.

Windows 8 desteğinin 2016 yılında resmi olarak durdurulduğunu hatırlatmak gerekiyor. 2013 yılında tanıtılan Windows 8.1 ise sekizinci yaşına girmesiyle birlikte rafa kaldırılan bir diğer işletim sistemi olacak.

Microsoft, 10 Ocak 2023 tarihinde Windows 8.1 için son güvenlik güncellemesini yayınlayacak. Bundan sonra sistemi kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak güvenlik risklerine karşı savunmasız kalma riskiniz var.

Bir devrin sonu: Popüler Windows sürümü için destek kesiliyor

Ayrıca Microsoft, Windows 8.1 ile bir ilki de gerçekleştirmeyi planlıyor. Windows XP, Windows 7 ve Windows 8 ile şirketlere ücretli bir destek süresi tanıyordu. Fakat bu durum Windows 8.1 için geçerli olmayacak, çünkü hiçbir zaman iş dünyasına özel bir sürüm (Enterprise) sunulmadı.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Microsoft, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir devrin sonu: Popüler Windows sürümü için destek kesiliyor - Son Dakika

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