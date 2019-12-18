'Bir Dileğim Var' ile çocuklar hediyelerine kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Bir Dileğim Var' ile çocuklar hediyelerine kavuştu - Son Dakika

'Bir Dileğim Var' ile çocuklar hediyelerine kavuştu

6 saat önce

Kaş Belediyesi ihtiyaç sahibi çocukların hayallerini gerçekleştirmek için 'Bir Dileğim Var' sorumluluk projesi kapsamında, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

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Kaş Belediyesi ihtiyaç sahibi çocukların hayallerini gerçekleştirmek için 'Bir Dileğim Var' sorumluluk projesi kapsamında, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Proje kapsamında dileklerini bir mektupla ileten çocuklar düzenlenen programda hediyelerini aldı.


Kaş'ta kaymakamlık, belediye başkanlığı, milli eğitim müdürlüğü ve Çocuklar İçin Çalışkan Arılar Derneği işbirliğinde, toplumsal bilinç ve farkındalık sağlamak amacıyla sosyal çalışma düzenlendi. İhtiyaç duyan çocukların hayallerini gerçekleştirmek üzere, 'Bir Dileğim Var' projesi kapsamında düzenlenen programda çocuklar hediyelerine kavuştu. Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanında gerçekleştirilen programa, Kaymakam Bülent Karacan, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Serdar Yıldırım, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Emniyet Müdürü Serkan Kaçar, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Kıdemli Başçavuş Feridun Mert de katıldı.


'Bir Dileğim Var' mektubu


İlçede belirlenen 22 okuldan 88 öğrencinin dileğini Kaş Belediyesi yerine getirdi. İhtiyaç sahibi çocuklar Kaş Belediyesine 'Bir Dileğim Var' adıyla mektup gönderdi. Bu doğrultuda istenen bisiklet, kay kay, ayakkabı, giysi, oyuncak, kitap, ayakkabı ve benzeri çeşitli hediyeler alındı. Proje kapsamında düzenlenen programda çocuklar hediyelerine kavuştu. Çocuklar geldikleri tesiste güzel vakit geçirip unutulmaz bir gün yaşadı.


"Çocukların yanında olacağız"


Programda konuşan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, çocukların araştıran, sorgulayan, kendine güvenen, yeniliklere açık, demokrasiyi özümsemiş fertler olarak yetiştirilmelerinin temel amaç olduğunu söyledi.


Çocukları içinde yaşadıkları çağı okuyup, geleceğe ilişkin ufku ve hedefleri olan insanlar olarak yetiştirmenin zorunluluk olduğunu belirten Başkan Ulutaş, "Çocuklarımızın bu sorumluluğun şuuru içinde güzel yarınlarımızın mimarları olacağına inancımız sonsuzdur. Çocuklarımıza ülkemizi geleceğe taşımaya yönelik, sorumlu ve duyarlı bütün çabalarında destek verecek, yanınızda olacağız. Çünkü, onları seviyor ve güveniyoruz." dedi. - ANTALYA

Kaş Belediyesi, Mutlu Ulutaş, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:30 Kaynak: İHA
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