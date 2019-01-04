'Bir Dileğim Var' projesi kapsamında engelli çocuklar hediyelerini aldı
İSTANBUL - Engelli çocukların ve gençlerin hayallerini gerçekleştirmek üzere yapılan 'Bir Dileğim Var' projesi kapsamında düzenlenen programda çocuklar hediyelerine kavuştu.
Engelli çocukların ve gençlerin hayallerini gerçekleştirmek üzere yapılan 'Bir Dileğim Var' projesi kapsamında, daha önce dileklerini bir kutuya yazarak ileten çocuklar düzenlenen programda hediyelerine kavuştu. İstanbul
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Kuyumcukent ortaklığında oluşturulan 'Bir Dileğim Var' sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Daha önce düzenlenen etkinlikte engelli çocuklar kendileri için özel hazırlanan kartlara dileklerini yazmıştı. Kartlara yazılan dilekler İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kuyumcukent esnafı, ziyaretçisi ve çalışanları tarafından alınarak gerçekleştirildi. Kuyumcukent Nikah Salonu'nda düzenlenen programda da engelli çocuklar hediyelerine kavuştu. 500 engelli çocuk ve gencin dileklerinin gerçekleştirildiği programa İstanbul Altın Rafinerisi
Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç, Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü Şube Müdürü Ömer Avcı
ile çok sayıda engelli çocuk ve aileleri katıldı. Hediyelerine kavuşan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.
" Onlar için çok az şey yapıyoruz. Daha da fazlasını yapmamız lazım "
Projenin fikir babası olan İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç hali vakti yerinde olan herkesin ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmeleri gerektiğini belirterek " Arkadaşlarımızı mutlu etmek bizi mutlu ediyor. Onların mutluluklarını görmek bizi heyecanlandırdı. Yaklaşık bir ay önce İstanbul çapında 500 kardeşimizin isteklerini merak ettik ve onlara sorduk. Bir ay içerisinde de bu istekleri yerine getirdik. Onlar için çok az şey yapıyoruz. Daha da fazlasını yapmamız lazım. Bu yönde bilinçlenmemiz lazım. Hali vakti yerinde olan herkesin bu konulara bir el atması gerekiyor. İlla ki böyle organizasyonlara da gerek yok. Herkesin bir ihtiyaç sahibi olanı bulup, onun ihtiyaçlarını ve isteklerini yerine getirmesi lazım. Böyle duyarlı bir toplum olmamız gerekiyor. İsteklere cevap veren bir toplum olmamız ve kendimizi bu yönde yetiştirmemiz lazım " diye konuştu.
Engelli çocukları ve gençleri asla küçük görmememiz ve onların cesaretlerini artırmamız gerektiğini söyleyen Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş " Engelli yavrularımız, engelli gençlerimiz bizim göz bebeklerimiz. Bunlar bizim canlarımız. Hepimiz bir engelli adayıyız. Küçük görmek, hor görmek asla bizim düşüncemiz olmamalı. Bilakis destek olmalıyız. Onların hayat şartlarına katkıda bulunmalıyız. Cesaretlerini artırmalıyız " dedi.