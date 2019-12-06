"Bir Dileğim Var" projesiyle 606 engellinin hayalleri gerçekleşiyor

İstanbul'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Bir Dileğim Var" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında 606 özel desteğe muhtaç genç ve çocukların dilekleri yerine getirilecek.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kuyumcukent iş birliğindeki projenin tanıtımı için Kuyumcukent Mağaza Bloğu Altın Meydanı'nda yapılan törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, yardıma ihtiyaç duyan öğrencilerin sevindirileceğini söyledi. Can, şöyle konuştu:

"Ülkemizde engellilere yönelik önemli çalışmalar ve imkanlar söz konusudur. Devletimiz engellilerin ihtiyaçlarını karşılaması çerçevesinde elinden gelen imkanları seferber etmiştir. Ancak bir sosyal sorumluluk projesi olarak imkanı olan vatandaşlarımızın öğrencilerimize destek olması önemlidir. Bu projede gönüllere girilecek, öğrenciler sevindirilecek. Toplumsal birliğimiz ve beraberliğimiz bu proje çerçevesinde taçlandırılacaktır."

İstanbul Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Emin Şen, Bakanlığın 2023 eğitim vizyonu kapsamında bu projenin hayata geçirildiğini ifade ederek, "Programda 43 özel eğitim okulumuzun 606 öğrencinin hayallerini gerçekleştirecek çekilişler gerçekleşecektir. Projenin önümüzdeki yıllarda da daha gelişerek devamını temenni ediyorum." dedi.

Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç ise, şunları söyledi:

"İl Milli Eğiitm Müdürlüğü ile hayata geçirdiğimiz projede, özel eğitime ihtiyacı olan dezavantajlı çocukların 'Bir dilekleri var mı ya da istedikleri alamadıkları bir şey var mı?' düşüncesinden yola çıktık. Okullardaki öğrencilerin de isteklerini sorduk, onlar da kağıda dileklerini yazdılar. Biz de o kağıtları düzenleyerek kutulara koyduk, geçen sene 500 kardeşimizin dileğini yerine getirdik. O mutlulukları gördüğümüz zaman olumlu bir şey yaptığımızın farkına vararak her sene bu etkinliği yaparak çocuklarımıza dokunmak ve onları mutlu etmek istedik. İsteğim, buraya gelen arkadaşlardan siz de bu kutulardan alarak çocuklarımızın dileklerini yerine getirmenizdir."

Konuşmaların ardından programda Gaziosmanpaşa TOGEMDER Özel Eğitim Anaokulu, Mimar Sinan İşitme Engelliler Okulu, Türkan Sabancı Görme Engelliler ve Mimar Sinan İşitme Engelliler Okulu öğrencilerinin gösterileri sunuldu.

Gösterilerin ardından hediye seçme bölümüne geçildi. Halaç ve davetliler, kutulardan hediye seçerek çocukların dileklerini gerçekleştirmek için ilk adımı attı. Proje kapsamında, vatandaş ve öğrencilerin de katılacağı hediye töreni 16 Ocak'ta Kuyumcukent Nikah Salonu'nda gerçekleştirilecek.