Bir Dilek Tut Derneği'nin yeni CEO’su Füsun Kuran oldu
1 saat önce
Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut (Make-A-Wish® Türkiye) yeni CEO'su Füsun Kuran oldu.
Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut (Make-A-Wish® Türkiye) yeni CEO'su Füsun Kuran oldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:40
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