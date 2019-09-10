Son Dakika Haberleri: Bir Dilek Tut Derneği'nin yeni CEO’su Füsun Kuran oldu
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Bir Dilek Tut Derneği'nin yeni CEO’su Füsun Kuran oldu

1 saat önce

Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut (Make-A-Wish® Türkiye) yeni CEO'su Füsun Kuran oldu.

Bir Dilek Tut Derneği'nin yeni CEO’su Füsun Kuran oldu, System.String[]

Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut (Make-A-Wish® Türkiye) yeni CEO'su Füsun Kuran oldu.

Kuran-ı Kerim, CEO, Tut, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:40 
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