Son Dakika Haberleri: Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı
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Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı

2 saat önce

Sivaslı gencin Etiyopya'da birer dilim ekmekle çocuklara yaşattığı mutluluğun videosu izleyenleri de mutlu ettiSivas'ta yaşayan Emrah Çelik çalışmak için gittiği Afrika ülkesi Etiyopya'da seyahat ettiği sırada yol kenarındaki çocukları fark etti.

Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı, System.String[]

Sivaslı gencin Etiyopya'da birer dilim ekmekle çocuklara yaşattığı mutluluğun videosu izleyenleri de mutlu etti


Sivas'ta yaşayan Emrah Çelik çalışmak için gittiği Afrika ülkesi Etiyopya'da seyahat ettiği sırada yol kenarındaki çocukları fark etti. Çelik, yanında bulunan ekmekleri çocuklar ile paylaştı. Bu anlar ise arkadaşı tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, Çelik'in ekmeğini paylaştığı çocukların aldıkları ekmek ile büyük mutluluk yaşadıkları ve mutluluk çığlıkları attıkları görülüyor. Afrikalı çocukların bir dilim ekmek karşısında yaşadığı mutluluk ise ülkede yaşanan sıkıntıları gözler önüne serdi. Afrikalı çocukların birer dilim ekmek karşılığında yaşadığı mutluluk görüntüleri ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.


Çelik yaptığı açıklamada, "Etiyopya'da çalışıyorum. Bir bölgeden başka bir bölgeye giderken çocukları fark ettim. Yanımızdaki ekmekleri onlarla paylaşmak istedim. Bu videoyu çekmekteki amacımız, bir dilim ekmeğin bile burada çocukları mutlu edebileceğini anlatmaktı" dedi. - SİVAS

Etiyopya, Afrika, Sivas, Emrah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:27 Kaynak: İHA
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Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı
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