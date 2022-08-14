Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BARÜ'yü ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BARÜ'yü ziyaret etti

14.08.2022 21:43
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BARÜ'yü ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve açılış programlarına katılmak için Bartın'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın Üniversitesini (BARÜ) ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve açılış programlarına katılmak için Bartın'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın Üniversitesini (BARÜ) ziyaret etti.

Bir dizi toplu açılış ve imza töreni için geldiği Bartın'da ilk olarak Valiliği ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, törenlerin ardından Bartın Üniversitesini (BARÜ) ziyaret etti. Bölgenin en büyük kütüphanelerinden biri olan Kutlubey Yerleşkesi Kütüphanesine gelen Bakan Varank'ı BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sedat Yazıcı ve Prof. Dr. Sevim Çelik ile birlikte üniversite personeli karşıladı.

Ziyarette, üniversite hakkında bilgiler veren Rektör Uzun, "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanında bölgesel kalkınma odaklı sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle geride bırakılan 5 yılda 3 kata varan bilimsel bir büyüme gösterdiklerinin altını çizdi.

BARÜ'nün ürettiği projelerle ülkemizin gelişimine değer kattığını da vurgulan Rektör Uzun, ayrıca Kutlubey Yerleşkesi Kütüphanesinde sunulan imkanlardan bahsetti.

BARÜ bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetleri yakından takip ettiklerini ifade eden Bakan Varank ise yapılan bilimsel çalışmalar ve alınan başarılardan övgüyle bahsetti.

Bakan Varank, BARÜ'nün Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteği ile hayata geçirdiği ve yapımında sona gelinen "Engelsiz Yaşam Alanı Projesi" ile Türkiye'nin bu alandaki en donanımlı tesislerinden birinin kurulduğunu da hatırlatarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Varank, 90 binin üzerinde kitap ve 8 milyondan fazla elektronik yayın ile araştırmacıların rahat ve nitelikli bir ortamda çalışmalarını yapabilmelerine imkan tanıyan kütüphanede ders çalışan öğrencilerle sohbet etti. BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ömer Çalık ile sohbet eden Bakan Varank, genç mühendise nitelikli bir kariyer için tavsiyeler verdi.

Ziyarette; Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi ile kamu kurum ve kuruluşlardan temsilciler de yer aldı.

(Bülent Bostancı/İHA)

YORUMLAR
500
Bakan Varank: Türkiye'nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim'de açacağız (3) Bakan Varank: Türkiye'nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim'de açacağız (3) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bartın'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bartın'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

Mustafa Varank, Rektör, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BARÜ'yü ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:25 Futbol dünyası bu görüntüyü konuşuyor! Antonio Conte ile Thomas Tuchel birbirine girdi
20:52 Bakan Koca'dan binlerce doktoru ilgilendiren sözler: Yeni uygulama kapsamında sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak
20:52 Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den süpriz tercihler! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri...
20:48 Tansiyonun tavan yaptığı Londra derbisinde, Chelsea ile Tottenham yenişemedi! Maça Conte ile Tuchel'in tartışması damga vurdu
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümüne dair paylaşım: Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız
20:14 Vitor Pereira, "Görevden alınmaktan korkuyor musun?" sorusunu duyunca küplere bindi: Bankada ne kadar param olduğunu biliyor musun?
20:07 Korkunç olay! Dengesini kaybedip patoz makinesinin içine düşen çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti
19:50 UNESCO'nun tsunami uzmanından korkutan sözler: İstanbul'u tsunami vuracak
19:39 Paris Saint-Germain'de "penaltı" krizi! Neymar'ın sosyal medyada beğendiği paylaşım Mbappe'nin hoşuna gitmeyecek
19:12 PİAR Araştırma'nın "En başarılı belediye başkanı kim?" anketinde CHP'li belediye zirvede çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 21:43:40. #1.12#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BARÜ'yü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement