Bir diziyle hayatı değişti! İşte İlker Kaleli'nin dönüm noktası

Kayıp Şehir, Dip, Kayıp, Poyraz Karayel ve Öğretmen gibi dizilerdeki rolüyle adından söz ettiren İlker Kaleli aslında kimdir? Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda, Kaleli'nin meslek hayatı, hayatındaki dönem noktası, ailesi ve özel hayatıyla ilgili tüm bilinmeyenler anlatıldı.

Oyunculuğa ve müziğe büyük bir ilgisi olan Kaleli'nin hayatı bir gecede verdiği kararla Haluk Bilginer'in de eğitim aldığı LAMDA'ya gitmesiyle bambaşka bir hal alıyor.