Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi - Son Dakika

Yaşadığı bir tür kemik hastalığından dolayı 1 yaşından sonra boyu hiç uzamayan 72,6 santim uzunluğundaki Elif Kocaman, 2010 yılında dünyanın en kısa boylu kadını unvanı ile Guinness rekorlar kitabına girdi.

Bu rekoru 1 yıl elinde tutan Elif Kocaman, 2011 yılında 69 santimlik ABD'li üniversite öğrencisi Bridgette Jordan'a bu rekoru kaptırdı. Şu anda da hala Türkiye'nin en kısa boylu kadını olma özelliğini taşıyan Elif Kocaman, yaz aylarında yaşadığı yer olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyündeki yolun yapılmasını istedi.

"YOLDA YÜRÜYEMİYORUM"

Yolda yürüyemediğini belirten Elif Kocaman, "Köyümün yolları bozuk, bu yolda yürüyemiyorum, özellikle şu yokuşu çıkamıyorum. Köyümün bu yolunun yapılmasını istiyorum" dedi.