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Bir dönem semt ocağı olarak kullanılan tarihi cami, yeniden ayağa kaldırılıyor - Son Dakika

Bir dönem semt ocağı olarak kullanılan tarihi cami, yeniden ayağa kaldırılıyor

05.08.2021 19:53

Bir dönem semt ocağı olarak kullanılan tarihi cami, yeniden ayağa kaldırılıyor -Asırlık cami için seferber oldular Kastamonu'da 1592 yılında yapılan ve 1940 yıllarında 'semt ocağı' olarak kullanılan tarihi caminin, yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

Bir dönem semt ocağı olarak kullanılan tarihi cami, yeniden ayağa kaldırılıyor

-Asırlık cami için seferber oldular

KASTAMONU - Kastamonu'da 1592 yılında yapılan ve 1940 yıllarında 'semt ocağı' olarak kullanılan tarihi caminin, yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

Kastamonu'nun Hepkebirler Mahallesinde Ahi Ali isimli bir hayırsever tarafından 1592 yılında yaptırılan "Küpcüğez Cami", Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden ayağa kaldırılıyor. Moloz taşı ve tuğladan yapılan Küpcüğez Camisinin zamanla duvarlarının ve temelinin zarar görmesi nedeniyle Ankara Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından yıkılarak aslına uygun yenisinin yapılması kararlaştırıldı. Bunun üzerine ihalesi ve projesi tamamlanan Küpcüğez Camide çalışmalar başlatılırken, fiziki gerçekleşmesinin ise şu anda yüzde 30 olduğu öğrenildi. Ayrıca caminin mihrap bölümü ise Selçuklu Devleti döneminden işlemelerin bulunması nedeniyle yıkılmadı. Mihrap bölümünün cami tamamlandıktan sonra güçlendirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan Küpcüğez Caminin, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne aitken 1940 yıllarında halk partisine satılarak bir dönem parti tarafından semt ocağı olarak kullanıldığı belirtildi. Yaklaşık 920 bin TL'ye ihalesi yapılan caminin, önümüzdeki yıl mayıs ayına kadar bitirilmesi planlanıyor.

"Tarihi camimiz 1592 yılında yapıldı"

Hepkebirler Mahallesi Muhtarı Ramis Küçüktarakçı, Küpcüğez Camisinin tarihi bir cami olduğunu belirterek, "Camimiz 1592 yılında yapılmış daha sonra 1855 yılında Rabia Hatun isminde bir hayırsever tarafından cami yıkılıp yeniden yapılmış. Cami, bugüne kadar birkaç kez tadilat geçirmiş. Caminin duvarları o dönemde malzeme olmadığı için çamurla sıvanmıştır. Bu yüzden 2016 yılında tavanında çökmeler oluştu, duvarlarında ayrılmaları gördük. Sonuç itibariyle Milli Emlak Müdürlüğü ile Vakıflar Bölge Müdürlüğüyle görüşerek caminin restorasyonunun yapılabilmesi için Milli Emlak Müdürlüğünden Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devrilmesini sağladık. Yalnız caminin projesinin onaylanması 2-3 yılı buldu. Projenin bitiminde geçtiğimiz yıl tadilat için burada çalışmalara başlanıldı. Fakat ne yazık ki tadilat çalışmaları kurtarmadı. Tadilat kurtarmayınca tekrar bir proje hazırlandı ve Anıtlar Yüksek Kuruluna gönderildi. Sonuç itibariyle bu sefer caminin yıkılmasına karar verildi. Camimiz, tarihi bir cami ama tadilat çalışmasıyla kurtarılamadığı, duvarları çamurlarla örüldüğü için ve bu çamurlar birbirinden ayrıldığından dolayı artık depreme dayanıksız hale gelmiştir. Tehlike de arz ettiği için bilirkişiler caminin yıkılmasına karar verdi. Biraz uzun bir süreç oldu, merkezi bir yer. Caminin kurtarılması için uğraşılıyor. Şükür şu anda caminin yeniden yapılmasına başlandı, inşallah en kısa sürede inşaatı bitirilerek ibadete açılır" dedi.

"Caminin sadece mihrap dediğimiz bölümü yıkılmadı"

Küpcüğez Camisinin sadece mihrap denilen bölümünün yıkılmadığını söyleyen Küçüktarakçı, "Burası ayakta duruyor. Çünkü Selçuklu Devleti zamanından günümüze gelen işlemeler bulunuyor. Duvarda kapatılan alan bu işlemelerin korunması amacıyla kapatıldı. Bu işlemeler zarar görmemiş, günümüze kadar korunarak ulaşmış, iğne ile dahi ayıklanarak görüldüğü zaman çok hoşa gidecek işlemeler bulunuyor. Bizlerde cami restore edilirken bu işlemelerin korunmasına çalıştık. Vakıflar Bölge Müdürlüğünden devamlı görevliler geliyor ve kontrollerini yapıyor" diye konuştu.

Küçüktarakçı, caminin aslına uygun restore edileceğini kaydetti.

Bir dönem semt ocağı olarak kullanılan tarihi cami, yeniden ayağa kaldırılıyor
Bir dönem semt ocağı olarak kullanılan tarihi cami, yeniden ayağa kaldırılıyor
Bir dönem semt ocağı olarak kullanılan tarihi cami, yeniden ayağa kaldırılıyor
Bir dönem semt ocağı olarak kullanılan tarihi cami, yeniden ayağa kaldırılıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Selçuklu Devleti, Kastamonu, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bir dönem semt ocağı olarak kullanılan tarihi cami, yeniden ayağa kaldırılıyor - Son Dakika


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