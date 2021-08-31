Bir dönem tamamen bitti! ABD, 20 yıl sonra Afganistan'dan çekildi

ABD son tahliye uçağını Kabil Havalimanı'ndan kaldırarak tahliye işlemini tamamladı. Bu gelişme sonrası ABD'nin Afganistan'da 20 yıl süren en uzun savaşı sona erdi.

SON UÇAK KALKTI

Çekilme sonrası açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, "Amerikan vatandaşlarını ve savunmasız Afganları tahliye etmeye yönelik askeri misyonun sonunda, Afganistan'dan çekilmemizin tamamlandığını duyurmak için buradayım. Son C-17 uçağı 30 Ağustos'ta ABD Doğu Yakası saatiyle 15.29'da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı ve ülkede kalan son insanlı uçaklar şu anda Afganistan'ın üzerindeki hava sahasından çekiliyor." ifadesini kullandı.

20 YILLIK SÜREÇ VURGUSU

Amerikalı komutan, Afganistan misyonunun ucuz bir görev olmadığını belirterek, 20 yıllık süreçte 2 bin 461 Amerikalı ve sivilin hayatını kaybettiğini, 20 binden fazla kişinin yaralandığını ifade etti. McKenzie, "Muhtemelen benden gelecek hiçbir söz hizmet edenlerin fedakârlıklarının ve başarılarının tam anlamıyla ölçüsünü yansıtır, ne de şimdi onların hisssettiklerini... Fakat oğlum ve ben bunun bir parçası olduğumuzdan ötürü gurur duyduğumu söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

TALİBAN: KABİL HAVALİMANI KONTROLÜMÜZ ALTINDA

Al Jazeera kanalına konuşan Taliban kaynağı, " Kabil Havaalanı, ABD güçlerinin buradan çekilmesinin ardından tamamen kontrolümüz altında" dedi. Böylelikle ABD'nin Afganistan'da 20 yıldır devam eden askeri varlığı tamamen sona ermiş oldu.

TALİBAN KUTLAMALARA BAŞLADI

Öte yandan Rusya merkezli Russia Today muhabiri Murad Gazdiev, bu haberin ardından Taliban'ın başkent Kabil'de havaya ateş ederek ve havai fişeklerle kutlamalara başladığını aktardı.

ABD'NİN ÇEKİLME SÜRECİ

29 Şubat 2020'de ABD yönetimi Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti.

Ancak 20 Ocak 2021'de ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.