Bir dönem terörist sığınağıydı! PKK'dan temizlenen Gabar Dağı'nda şimdi doğa yürüyüşü yapılıyor - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin art arda operasyonları nedeniyle çökme noktasına gelen ve Türkiye dışına kaçan PKK'dan temizlenen bölgelerde hayat yeniden hareketlendi. Gabar dağında gerçekleştirilen doğa yürüyüşü de keyifli anlara sahne oldu.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNCÜLÜK ETTİ

Şırnak Üniversitesi öncülüğünde dağın doğal güzellikleri ve tarihi yapılarını tanıtmaya yönelik yürüyüş etkinliği düzenleniyor. Etkinlik kapsamında ilk durak ise vadilerin ardındaki Kırkağaç bölgesinde bulunan yedi katlı apartman mağara oldu.

"100 YAŞINDA ZEYTİN AĞAÇLARI VAR"

Yürüyüşle ilgili açıklamalarda bulunan Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan, "Şırnak Üniversitesi öncülüğünde DİKA'nın destekleriyle Şırnak genelinde kültür rotaları oluşturuluyor. 10 rota belirlendi. Bunların bazıları Hz. Nuh, ters lale, Cehennem Deresi, Şerefiye rotası ve bugün de Akdizgin rotasını gezdik. Bu rotada 100 yaşındaki zeytin ağaçlarını gördük. Burada çok yoğun tarihi eserler var. Herkesi rotam Şırnak gezilerine davet ediyoruz. Özellikle tarihi olmayanın geleceği olmaz" dedi.

"ARTUKLULAR'DAN KALMA"

Akdizgin köyü sakinlerinden Nesim Sevgin, "Akdizgin köyünde 1991 yılından önce yerleşim vardı. Biz o dönemde ihtiyaçlarımızı katırla görüyorduk. Akdizgin köyünde pirinç, mercimek, buğday, bıttım, zeytin yetişiyordu. Hepsi doğal bir şekilde yetişiyordu. Biz hayvancılıkla geçiniyorduk. O dönemde tek masrafımız elbiselerdi. Bu taş mağaralar Artuklular döneminden kalma ve Müslüman köyü. Çünkü oyulan kayalarda cami yapmışlar" şeklinde konuştu.