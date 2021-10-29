Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti - Son Dakika

2000'li yılların ortalarında tüm Türkiye, art arda doğan yılan bebekleri konuştu. Aralarında 2007 yılında 2 kilo 900 gram ağırlığında doğan kız çocuğu oldu. Adnan Kösedağ (35), üçüncü çocuklarına hamile olan eşi Emine'yi (27), doğum sancıları artınca Adana Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi'ne götürdü.

Adana'da, milyonda bir rastlanan ve "yılan bebek" veya "palyaço bebek" olarak" adlandırılan 2 kilo 900 gram ağırlığındaki bir kız bebek dünyaya geldi. Anne ve babası, kuvözde bakıma alınan bebeği evlerine götürmek istemiyor. Gülbahçesi Mahallesi'nde oturan seyyar satıcı Adnan Kösedağ (35), üçüncü çocuklarına hamile olan eşi Emine'yi (27), doğum sancıları artınca Adana Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi'ne götürdü.

AKRABA EVLİLİĞİ KAYNAKLI

Sezaryenle dünyaya gelen "yılan bebek", kuvöze alınarak ailesine gösterilmedi. Doğumu gerçekleştiren ve yılan bebeğin ilk kontrolünü yapan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Kaya, milyonda bir görülen bebeğin durumunun akraba evliliğinden kaynaklandığını belirtti.

"NE KADAR YAŞAYABİLECEĞİ EK TESTLERLE BELLİ OLACAK"

Bazı cilt katmanlarının aşırı çoğalma ve kalınlaşmasıyla gelişen bir hastalık olduğunu vurgulayan Kaya, hastalığın genetik geçişli olduğu için tedavisi bulunmadığını söyledi. Tedavi altındaki bebeğin sıvı kaybını engellemeye ve enfeksiyondan korumaya çalıştıklarını kaydeden Kaya, "Hastalığın kesin bir tedavisi yok. Bebeğin ne kadar yaşayabileceği bundan sonra yapacağımız ek testlerle belli olacak" diye konuştu.

BEBEĞİ İSTEMEMİŞLERDİ

Taburcu edilen eşini evlerine götüren Adnan Kösedağ, ilk çocuklarının da aynı şekilde ve ölü doğduğunu belirterek, iki erkek çocuğunda bir sorun bulunmadığını söyledi. Senet imzalayarak tedavisini devam ettirdikleri bebeklerini evlerine getirmek istemediklerini belirten Kösedağ, "Evde bu çocuğa bakamayız" dedi. Anne Emine Kösedağ ise doğduktan sonra bebeğini görmediğini söyledi.

"BEBEKLER HAYATTA KALAMADI" İDDİASI

Herkesin merak ettiği bebeklerle ilgili ortaya atılan iddiası duyanlarda üzüntü yarattı. Buna göre cilt hastalığıyla dünyaya gelen bebekler, bir süre yaşam mücadelesi verdikten sonra hayata tutunamadı. Ayrıca Türkiye uzun bir süredir de yılan bebek vakasına rastlanmadığı belirtildi.