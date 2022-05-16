Bir dönem "Türkiye'nin Maldivleri" deniliyordu... Salda Gölü bataklık şeklini aldı - Son Dakika
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Bir dönem "Türkiye'nin Maldivleri" deniliyordu... Salda Gölü bataklık şeklini aldı

16.05.2022 12:27

Bir dönem, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan ve yerli yabancı turistlerin ilgi odağında olan Salda Gölü'nde ortaya çıkan son manzara yürek burktu. Kuraklık nedeniyle meydana gelen su çekilmesi devam ederken, kuruyan alanlar yağışların da etkisiyle bataklık şeklini aldı.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, geçtiğimiz yıllarda doğal güzelliğiyle gündemden düşmüyordu. Kumlarının çalındığı iddiaları da geçtiğimiz dönemlerde çok konuşulan Salda Gölü, Amerikan Uzay Ajansı NASA'nın dahi takibinde yer alıyor.

SON YILLARDA KURAKLIK VURDU

" Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen ve her yıl milyonlarca turisti ağırlaması nedeniyle Türkiye'nin gözbebeği görülen Salda Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle adeta can çekişiyor. Kar yağışlarının da su seviyesini yükseltmeye yetmemesinin ardından kuruyan bölgeler, yağışların etkisiyle bataklık halini aldı. Salda'nın o eski halinden eser kalmadı.

Bir dönem 'Türkiye'nin Maldivleri' diye adlandırılıyordu, Salda Gölü'nün son hali perişan

BAŞKA ETKENLER DE VAR

Salda'nın suyundaki çekilmenin tek nedeni kuraklık değil. Ayrıca kuyu sondajları, gölün etrafındaki sulama göletleri ve barajlar suların azalmasına neden oluyor.

DERNEK, BARAJ YAPIMINA TEPKİLİ

Salda Gölü Koruma Derneği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Salda Gölü'nü besleyen tek düzgün su kaynağı olan Düden Çayı'na Salda Gölet'i yapılmak istenmiş yarım kalmıştır. Kayadibi Gölet'inde ki durum ise çok daha kötüdür. Kayadibi barajı; Kuruyan derelerin önüne yapılmış taş, beton yığınıdır. Bölgenin doğal yapısı bozulmuştur" ifadelerine yer verildi.

ÖZEL KORUMA İSTİYORLAR

Salda Gölü Koruma Derneği ve çevreciler, gün geçtikçe hem insanların verdiği zararlar hem de kuraklık nedeniyle görüntüsü bozulan Salda Gölü'nün özel koruma alanı olarak ilan edilmesini talep ediyor.

NASA FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMIŞTI

Amerikan Uzay Ajansı da geçtiğimiz yıl Salda Gölü hakkında bir paylaşımda bulunmuştu. NASA'nın resmi Instagram hesabında Salda Gölü'nde suyun altından görünen kayalara ait bir fotoğrafa yer verilmişti. Fotoğrafın altında ise "Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Biz ettik" ifadesi kullanılmıştı. NASA ayrıca Salda için "Ayakkabı ile bile girilmemeli" uyarısında bulunmuştu.

İşte Salda Gölü'nün son hali:

Bir dönem 'Türkiye'nin Maldivleri' diye adlandırılıyordu, Salda Gölü'nün son hali perişan
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