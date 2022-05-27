Bir döneme damga vuran HTC'den Metaverse temalı akıllı telefon! - Son Dakika
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Bir döneme damga vuran HTC'den Metaverse temalı akıllı telefon!

27.05.2022 22:39
Bir döneme damga vuran HTC'den Metaverse temalı akıllı telefon!

Bir döneme damga vuran HTC, iddialara göre yakın zamanda Metaverse odaklı bir amiral gemisi piyasaya sürecek.

HTC, akıllı telefon sektöründe bir dönem Apple ve Samsung'un konumundaydı. Şirket, 2008'de piyasaya sürdüğü HTC Dream ile Android çağını resmen başlattı. Birkaç yıl boyunca bu başarısını sürdürdü, ancak pazarda rakiplerin artmasının ardından gün geçtikçe kan kaybetmeye başladı.

2022 itibariyle maalesef HTC'nin esamesi okunmuyor. Ancak şirketin halen akıllı telefon çalışmaları söz konusu. Hatta iddialara göre yakın zamanda Metaverse odaklı bir amiral gemisi piyasaya sürecek.

HTC için Metaverse odaklı akıllı telefon iddiası

HTC, 2018'de pazardaki işlerin artık tükenme noktasına gelmesinin ardından akıllı telefon bölümünü 1.1 milyar dolara Google'a sattı. Şirketin satışla birlikte artık pazardan çekileceği düşünülürken, sınırlı sayıda giriş ve orta segment modellerle karşımıza çıkmaya devam etti. Tabii eski günlerinden fazlasıyla uzakta olduğunu da belirtelim.

Bir döneme damga vuran HTC'den Metaverse temalı akıllı telefon!

2018'den bu yana herhangi bir üst segment telefon tanıtmayan şirketin yakın zamanda Metaverse odaklı bir cihaz piyasaya süreceği iddia ediliyor. Hatta söz konusu model, 2QBK200 kod adıyla Telefication veri tabanında bile ortaya çıktı.

Bir dönemin yıldızı: HTC nasıl bu hale geldi?

Cihaz, MWC 2022'de tanıtılan, 'güvenli bir sanal dünya' amacıyla geliştirilen Viverse platformuyla entegre çalışacak. Son dönemde adını sıklıkla duyduğumuz Metaverse konseptli olacak. Aynı zamanda Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) teknolojilerine odaklanacak. Ancak şu an için teknik özellikleri ve tasarımıyla hakkında en ufak bir bilgi yok. Ayrıca daha önceki raporlar, telefonun haziranda tanıtılacağını söylüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce HTC, ilgili cihazla kullanıcıların beğenisini kazanacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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