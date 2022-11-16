Sadettin Teksoy, 15 yıl bekletilen horoz yumurtasını açtı

Türkiye'de bir döneme haberleriyle damga vuran isimler arasında yer alan Sadettin Teksoy geçtiğimiz günlerde uzun süre aradan sonra yeniden ortaya çıkmıştı. Sosyal medya hesabından 29 Ekim paylaşımı yapan Teksoy'un bu sefer de yıllar önceki bir haberi gündem oldu.

DEĞERLENSİN DİYE 15 YIL BEKLETTİLER

Sadettin Teksoy horozları yumurtlayan bir ailenin, değerlenmesi amacıyla evde tam 15 yıl beklettiği yumurtayı kameralar önünde açtı. Teksoy, yumurtayı kırmadan önce eve giderek aile üyeleriyle görüştü.

"PIRLANTAN BİLE DEĞERLİ OLUR DEDİLER"

Evin hanımı, Teksoy'a verdiği demeçte, "Nadir de olsa horozların yumurtladığını öğrendik. Hatta bu yumurtanın 15 yıl bekletilmesi durumunda içindeki maddenin pırlantadan bile değerli olacağını söylediler" ifadelerini kullandı.

KAMERALAR ÖNÜNDE AÇILDI

Herkesin merakla açılmasını beklediği yumurta kameralar önünde kırıldı ancak istenilen olmadı. Yumurtanın içerisinde sarı bir sıvının kalıplaşmış şekilde durduğu görüldü. Söz konusu görüntüler çok sayıda izlenme aldı.