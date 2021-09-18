Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim

Milyonlarca kişinin genellikle hayatlarının en mutlu ve en güzel göründükleri anlarını paylaştığı Instagram'ın bu anlamdaki en "aykırı" kullanıcılarından biri yine takipçilerine "gerçek yüzünü" gösterdi.

INSTAGRAM'IN AĞLAYAN KADINI

Kendisinin kim olduğunu, bir zamanlar sahip olduğu şöhreti tam olarak bilmeyen genç kuşakların bile "Instagram"da ağlayan kadın" olarak tanıdığı ünlü, bu kez kelimenin tam anlamıyla hüngür hüngür ve arada sesini yükselterek ağlarken çektiği bir videosunu paylaştı.

DOĞAL HALLERİNİ DE PAYLAŞIYOR

1980'li ve 90'lı yılların en gözde modellerinden biri olan Paulina Porizkova bir süredir Instagram paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Makyajsız saçı başı darmadnağın haliyle, bir yandan yalnızlığına gözyaşı döküp bir yandan mutfakta yemek pişirirken, kimi zaman bahçesinde dans ederken kimi zaman da katıldığı çekimlerin kamera arkasında en bakımlı haliyle çektiği fotoğraf ve videolarını sosyal medya sayfasında paylaşan 56 yaşındaki Porizkova yine takipçilerini etkileyen görüntülerine yer verdi.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

1984 yılında ünlü Sports Illustrated dergisine kapak pozu veren ilk Orta Avrupalı model olarak tarihe geçen Porizkova, hüngür hüngür ağlarken çektiği uzun bir videoyu Instagram hesabında paylaştı. Çek model, bu paylaşımla birlikte uzun bir mesaj da kaleme aldı. Akıttığı yaşların "eski kendisini" tıpkı bir yangın gibi yakıp yok ettiğini ve böylece yenilenmeye hazır olduğunu ifade etti. Parizkova'nın bu ilginç paylaşımına ünlü ya da ünsüz takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Birçoğu o ağlarken yanında olup ona sarılmak istediğini belirtti. Bazıları da onun bu kırılganlığını "insanları sevme gücünün yoğunluğuna" bağladı.

"YALNIZLIK DUYGUSUNDAN İLK KEZ BU KADAR ETKİLENDİM"

İlginç bir hayat hikayesine sahip olan Paulina Porizkova, araları kötü olsa da beraber yaşadıkları evde hayata veda eden eski eşi The Cars grubunun solisti Ric Ocasek'in, 15 Eylül'deki ikinci ölüm yıl dönümü başta olmak üzere hayatında birçok şeyin kötü hissetmesine neden olduğunu belirtti mesajında. "Bu hafta benim için gerçekten ama gerçekten zor bir haftaydı" diye başladığı satırlarında eski eşinin ölüm yıl dönümü, iki çocuğunun 'yuvadan uçup' kendi hayatlarına gitmesinin kendisinde yarattığı yalnızlık duygusundan ilk kez bu kadar etkilendiğini anlattı. Porizkova, düşündüğü kadar sevilmediğini öğrenmiş olmanın da bu kadar gözyaşı dökmesine yol açan nedenler arasında olduğunu ekledi.

"BÖYLE DEĞİLMİŞ GİBİ YAPMAYACAĞIM"

"Böyle değilmiş gibi numara yapmayacağım" yazan Porizkova "Keder kalp kırıklığı ve 15 yaşımdan beri ilk kez yalnızlık duygusu içinde kalmak beni bunalttı" diyerek sürdürdü satırlarını. Birçok kişinin kendisine "bu kadar incinmişken neden ve nasıl böyle videolar çektiği" hakkında sorular sorduğunu da belirtti Porizkova. "Bu güzel bir soru" diyerek anlatmayı sürdürdü. Kamerayı ayarlayıp çekime hazırlamanın, duygu dalgasını böldüğünü anlatan Porizkova "Bu sabah bu videoyu çektim. Çok canım yanıyordu ve bütün günü ağlayarak geçirdim. Dolayısıyla kamerayı hazırlamak sorun olmadı" yazarak bu durumu da anlattı.

"GÖZYAŞLARIM BİR YANGIN GİBİ"

Bu yaptığının bir tür aptallık ya da cesaret gösterisi olabileceğini de belirten Paulina Porizkova satırlarını şöyle sürdürdü: "Bütün sevdiklerim beni "asla ağlamayan kadın" olarak bilirdi. Asla! Sadece gizli yerlerde ve gölgelerde ağlardım. Kendimi bu kadar kırılgan bir şekilde size göstermek belki de tüm ABD'ye kendi çıplak ve uygunsuz bir fotoğrafınızı göstermek gibi. Bu en kırılgan olduğum andaki benim. Bu benim en çıplak halim. " Gözyaşlarının bir yangın olduğunu da belirttiği mesajını şu satırlarla bitirdi Porizkova "Biliyorum ki bu yangın eski beni sonsuza kadar yakıp yok ediyor. ve yeni ben ortaya çıkmaya hazır."

"SEN SEVİLESİ BİR İNSANSIN"

Eski top modelin bu ilginç paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bazıları onun sandığı gibi az sevilen ya da sevilmeyen değil tam tersine sevilesi bir insan olduğunu belirtti. Bazıları ona sarılmak istediğini, bazıları da Porizkova'nın cesur bir kadın olduğunu belirti.



