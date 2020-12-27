Bir dönemin "Necmi dede"si sanat hayatında 52 yılı doldurmanın gururunu yaşıyor - Son Dakika

Bir dönemin "Necmi dede"si sanat hayatında 52 yılı doldurmanın gururunu yaşıyor

27.12.2020 11:31
Bir dönemin

Bir dönemin sevilen dizisi Çılgın Bediş'in "Necmi dede"si Selahattin Taşdöğen, 52 yıl önce adım attığı sahnelerde çok sayıda tiyatro oyunu, dizi ve filmde rol almanın mutluluğunu yaşıyor.

Bir dönemin sevilen dizisi Çılgın Bediş'in "Necmi dede"si Selahattin Taşdöğen, 52 yıl önce adım attığı sahnelerde çok sayıda tiyatro oyunu, dizi ve filmde rol almanın mutluluğunu yaşıyor.

İstanbul'da geçen eğitim hayatının ardından babası gibi öğretmenliğe adım atan Taşdöğen, 17 yaşındayken dede mesleği tiyatro oyunlarında rol almaya başladı. Yaklaşık 10 yıl süreyle öğretmenlik ve tiyatro oyunculuğunu aynı anda yürüten Taşdöğen, bir süre sonra tamamen oyunculuğa yöneldi.

Televizyonda 1996-2001 döneminde yayımlanan "Çılgın Bediş" dizisinde "Necmi dede" karakterini canlandıran 69 yaşındaki Selahattin Taşdöğen, sanat hayatında 52 yılı doldurmanın heyecanını yaşıyor.

Bugüne kadar yüzlerce tiyatro oyunu, dizi ve filmde rol alan Taşdöğen, Türk sinemasının aranan yüzleri arasına girdi.

Canlandırdığı karakterlerle çok sevilen Taşdöğen, insanların karşısına onlara doğru mesajlar veren, güldüren, eğlendiren karakterlerle çıkmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Oyunculuk da bir öğretmenlik aslında"

Antalya'da çekimleri devam eden dizinin setinde sanat hayatını AA muhabirine anlatan Taşdöğen, oyunculuğu gururla, zevkle yaptığını söyledi.

Sanatçı bir aileden geldiğini belirten Taşdöğen, 7 kardeşten 3'ünün oyuncu, 4'ünün de müzisyen olduğunu dile getirdi.

Taşdöğen, dedesinin de İsmail Dümbüllü ile çalıştığına değinerek, "Dedem tiyatrocuyken turneye çıkarmış, üç yıl gelmezmiş. Annem de onu çok özlermiş. O nedenle oyuncu olmamı istememişti, uzak tutmaya çalışmıştı ama sanırım genlerde var." dedi.

Öğretmenlik yaparken oyunculuğa uzak kalamadığını söyleyen Taşdöğen, gerekli zamanı ayıramadığı öğrencilerinin hayatından çalmak istemediği için öğretmenliği bıraktığını ifade etti.

Taşdöğen, oyunculuğun mesleği haline geldiğini dile getirerek, "Oyunculuk da bir öğretmenlik aslında. Halkı hep öğütlüyoruz, bir şeyleri hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hem hüznü hem de komediyi insanlara yaşatıyorum"

Taşdöğen, sektörde birçok karakteri canlandırma fırsatı yakaladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Oynadığım karakterlerin hepsi akılda kalıcı, sevilen tiplerdi. Hem hüznü hem de komediyi insanlara yaşatıyorum. 52 yıla çok acılar da çok güzellikler de sığdı. Kendi hayatımla oynadığım karakterleri bütünleştirip insanlara hoşluklar göstermeye çalıştım. En çok sevilen karekterlerden biri de 'Necmi dede' oldu. 'Necmi dede' karakteriyle Türkiye'deki birçok gencin dedesi oldum. Çok güzel eleştiriler aldım ancak unutamayacağım bir anım da oldu. Gerçek dedeler beni sokakta çevirdiler. 'Sen nasıl bir dedesin. Genç gibi torunlarınla arabalarda geziyorsun.' diye beni kolumdan tutup sarstılar. Güzel bir anıydı. Yıllar önce de dedeydim, hala dedeyim. Bana 'Yaşlanmıyor musun?' diye soruyorlar. Kendime dikkat ediyorum. Toprakla bol bol zaman geçirmeye çalışıyorum."

"Topluma faydalı, doğru mesajlar veren dizilere önem verilmeli"

Komedi oyunlarında bile düşündüren, insanların boğazını düğümleyen unsurlar olduğuna değinen Taşdöğen, "Topluma faydalı, doğru mesajlar veren dizilere önem verilmeli. Eski mahalle dizilerimiz 'Mahallenin Muhtarları', 'Süper Baba' gibi sevgi, dostluk, arkadaşlık, paylaşmanın önemi, bu duygular dizimizde olmalı. Bunları yeni nesle anlatmalıyız." diye konuştu.

Taşdöğen, 36 yıl çocuk tiyatro oyunları sahnelediğini de belirterek, şöyle devam etti:

"Bir firma 'Selahattin Bey size sponsor olacağım, çocuk tiyatrosu yapın.' dese, seve seve hemen yaparım. Çocuklarımız çok önemli. Onların yüzünü güldürmek, onları hayata hazırlamak çok önemli. Geleceğin hem seyircisini hem de oyuncusunu yetiştirmek adına çocuk tiyatrolarına ağırlık vermeliyiz."

Taşdöğen, asla sanattan uzak kalınmaması tavsiyesinde de bulundu.

Selahattin Taşdöğen, Çılgın Bediş, Antalya, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir dönemin 'Necmi dede'si sanat hayatında 52 yılı doldurmanın gururunu yaşıyor - Son Dakika


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