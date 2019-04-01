Bir Dönemin Yakışıklı Ünlü Oyuncu Arizona Çölü'nde Namaz Kıldı!
6 dakika önce
Bir Dönemin Yakışıklı Ünlü Oyuncu Arizona Çölü'nde namaz kıldı!
Bir Dönemin Yakışıklı Ünlü Oyuncu Arizona Çölü'nde namaz kıldı!
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:45 Kaynak: Youtube
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