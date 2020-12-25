Bir dönemin zenginlik sembolü 'Pentür' sanatı zamana yenildi - Son Dakika

Bir dönemin zenginlik sembolü 'Pentür' sanatı zamana yenildi

25.12.2020 09:16
Bir dönemin zenginlik sembolü 'Pentür' sanatı zamana yenildi, System.String[]

TARİHİ, insanlık tarihiyle yaşıt en eski sanat dallarından olan 'pentür' sanatının Hatay'daki son temsilcisi Aytek Can Günaltay, dedesinden öğrendiği mesleği, yaşatmak için mücadele veriyor.

TARİHİ, insanlık tarihiyle yaşıt en eski sanat dallarından olan 'pentür' sanatının Hatay'daki son temsilcisi Aytek Can Günaltay, dedesinden öğrendiği mesleği, yaşatmak için mücadele veriyor. Resim sanatının bir uzantısı olan ve bir dönemin mobilyaları ile kadife kumaşlarına verdiği desenlerle günümüze kadar gelen pentür sanatını yarım asrı aşkındır sürdürmeye çalışan Günaltay, oturduğu evini atölyeye çevirdi.

Hatay'da dönemin en iyi pentür ustası Fransız Lisesi resim öğretmeni olan dedesi Mehmet Emin Atahan'dan devraldığı mesleğine sahip çıkan Günaltay, geçen süre zarfında Türkiye'nin farklı illerinde çalışarak geçimini sağladığını söyledi.

'KAMYON ARKASI YAZILAR YAZARAK, OKUL HARÇLIĞIMI ÇIKARDIM'Dedesinin öğretiği mesleğe fırçayla tanışarak başladığını dile getiren Günaltay, "Ben küçük yaşta, okul harçlıklarımı çıkarmak için fırçayla tanışmanın verdiği zevkle çalıştım. O dönemde kamyon arkaları çok önemliydi, 'kamyon arkası yazıları' yazmaya başladım. Oradan okul harçlıklarımı çıkarttım" dedi. 'GERÇEK PENTÜR, KADİFE KUMAŞ ÜZERİNE YAPILIR''Pentürcü Emin Efendi' diye bilinen dedesinin bilgi birikimiyle mesleğin ustalıklarını öğrendiğini anlatan Günaltay, şöyle konuştu: "Pentürü, öğrendiğim bu incelikler sayesinde ahşap üzerine mobilya üzerine tasarımlarda uyguladım. Gerçek pentür, kadife kumaş üzerine guaj boyalarla, değişik hat ve resim sanatıdır. Bunu resmederken elinizi, kadife kumaş üzerine sürdüğünüz zaman hav tüyünün yumuşaklığı, boya yaptıktan sonra da aynı kalır. Şu anda yapılan çalışmalar, mobilya sektörü üzerine, dolap kapakları, yatak odası başlıkları ve ayakuçları. Selülozik boya kullandığımız için çok seri çalışmak gerekiyor".'PENTÜR, ZENGİNLER İÇİN AYRICALIKTI'Değişen ve gelişen teknolojinin pentür sanatının önünü kapattığını ama şu an da kumaş üzerine yapılan hiçbir baskı türünün pentürün yerini tutmayacağını dile getiren Günaltay, ""Pentür, eskiden zenginler içindi. Maddi durumu iyi olanlar, yatak odalarında, yatak başlıklarında ve diğer eşyalarında bu tip sanat eserlerini isterdi. Bu o dönemler için bir ayrıcalıktı. Halkın, talebi olmazdı. Pentür, tahta ile kumaşa boyanın nakış gibi işlemesiydi. Bir hat sanatçısı ya da tavan nakışları yapan sanatçıdan farkımız yoktu" dedi.Pentürün tahta ve kumaş üzerine yapıldığında kişiyi farklı hayal dünyalarına götürdüğünü ifade eden Günaltay, "Kırlentler, mor menekşe, lale, sümbül, zambak gibi modellerle bezeriz. Bunlar ustanın hayal hayal dünyası ile yeteneğinin yansıması. Şimdi bu sanatı, kumaş boyalarıyla baskı tekniği ile yapmaya çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, pentürün hazzını hiçbir zaman elde edilemiyor. Çünkü pentür, boya olmasına rağmen kumaşın yumuşaklığını devam ettiren bir el sanatı" diye konuştu. 'ARTIK PENTÜRE TALEP YOK'

Yarım asrı aşkındır sürdürdüğü pentür sanatına olan ilginin her geçen gün azaldığını dile getiren Günaltay, "Türkiye'de artık bu sanatı bilenler talep ediyor. Unutulan satan dallarımızdan oldu. Buna rağmen bazen Türkiye'nin farklı illerinden talep geliyor. Kişi, hayal ettiği bir orman manzarasını, köy resmini ya da buna benzer güzellikleri istiyor" diyor. Pentür sanatına olan ilginin azalmasından dolayı hayatını artık sanatın farklı dallarını yaparak devam ettirdiğini hatırlatan Günaltay, teknolojiye ayak uydurarak işletmelerin iç mekanında üç boyutlu resimler yaptığını belirtti.


Bir dönemin zenginlik sembolü 'Pentür' sanatı zamana yenildi
Bir dönemin zenginlik sembolü 'Pentür' sanatı zamana yenildi
Bir dönemin zenginlik sembolü 'Pentür' sanatı zamana yenildi
Bir dönemin zenginlik sembolü 'Pentür' sanatı zamana yenildi
Bir dönemin zenginlik sembolü 'Pentür' sanatı zamana yenildi
Bir dönemin zenginlik sembolü 'Pentür' sanatı zamana yenildi
Bir dönemin zenginlik sembolü 'Pentür' sanatı zamana yenildi
Bir dönemin zenginlik sembolü 'Pentür' sanatı zamana yenildi

Türkiye, Resim, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bir dönemin zenginlik sembolü 'Pentür' sanatı zamana yenildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs geçirip antikor üretenler en az altı ay virüse yakalanmıyor MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı Fırtına geliyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife'ye ünlü şef CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak
Club Brugge, Hollandalı golcü futbolcu Bas Dost'u transfer etti Club Brugge, Hollandalı golcü futbolcu Bas Dost'u transfer etti         
09:18
Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti         
08:13
ABD'de hasta halde işe giden şahıs, bölgedeki 2 ayrı salgına sebep oldu! 7 kişi öldü, yüzlercesi karantinada ABD'de hasta halde işe giden şahıs, bölgedeki 2 ayrı salgına sebep oldu! 7 kişi öldü, yüzlercesi karantinada         
07:24
Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı         
07:05
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı         
23:55
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz         
22:28
Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz         
22:01
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem         
15:00
Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı         
14:44
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 09:31:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir dönemin zenginlik sembolü 'Pentür' sanatı zamana yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei