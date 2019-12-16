Bir düğün, 2 cenaze - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bir düğün, 2 cenaze - Son Dakika

Bir düğün, 2 cenaze

6 saat önce

Adıyaman'da, bir düğün töreninde çıkan kavgada yaralanan şahıs ile düğünde halay çeken bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Adıyaman'da, bir düğün töreninde çıkan kavgada yaralanan şahıs ile düğünde halay çeken bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir düğün salonunda Yücel ve Doğan Ailesinin düğün töreni oldu. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreninde H.D., ile İ.D., isimli iki kardeş arasında iddiaya göre miras meselesi dolayısıyla tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken iki kardeşi babaları olan Mehmet Doğan ve anneleri Z.D., ayırmak istedi. Bu esnada her iki kardeş, babalarını ve annelerini darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince alınan H.D., İ.D., Z.D., ve Mehmet Doğan (64), Gölbaşı Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Doğan ailesinin emniyette ifadeleri devam ettiği esnada ifade veren Mehmet Doğan, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mehmet Doğan, hastanede hayatını kaybetti.


Kavgaya karışanların polis merkezine götürülmesinin ardından deven eden düğün merasiminde ise bu kez halay çeken ve düğün sahiplerinin akrabası olduğu öğrenilen Mehmet Erçıktı (64), aniden yere yığıldı. Çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Erçıktı, Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Erçıktı, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Her iki cenaze hastane morguna kaldırıldı. Ölüm haberiyle hastaneye gelen Doğan ve Erçıktı'nın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.


Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Mehmet Doğan, Kalp Krizi, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:32 Kaynak: İHA
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