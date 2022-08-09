Baba ve oğlunun görülmemiş dans figürleri sosyal medyada ilgi gördü - Son Dakika
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Baba ve oğlunun görülmemiş dans figürleri sosyal medyada ilgi gördü

09.08.2022 00:01

Katıldıkları bir düğünde kendilerini müziğin ritmine kaptıran baba ve oğulun dansı sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Düğünlerde gerçekleşen ilginç olaylar ve danslar, son zamanlarda sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Yine bu tarz bir video sosyal medyada dolaşıma girdi.

BABA VE OĞUL KARŞILIKLI DANS ETTİ

Bir düğünde kendilerini müziğin ritmine kaptıran baba ve oğul karşılıklı dans etti. Ancak asıl sorun baba ve oğulun dans etmesi değildi.

GÖRÜLMEMİŞ FİGÜRLER

Baba ve oğlunun dans ederken kullandığı figürlerin daha önce görülmemiş olması, izleyenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Figürleri beğenenler kadar beğenmeyenler de çok oldu.

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Sosyal Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Baba ve oğlunun görülmemiş dans figürleri sosyal medyada ilgi gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baba ve oğlunun görülmemiş dans figürleri sosyal medyada ilgi gördü - Son Dakika
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