Düğünde kaydedilen görüntüler, bugün sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi. Hatta bazı sosyal medya platformunda gündem olan görüntülerle ilgili çok sayıda yorum yapıldı.
Düğünde gelinle birlikte dans eden damat, kendisini müziğin ritmine kaptırmasının ardından twerk yaptı. Bu sırada damatla birlikte dans eden gelin de eşine alkışlarla destek verdi.
Damadın twerk yapmasının ardından salonda adeta alkış kıyameti koptu. Konuklar, çığlık atarak damadın dansına eşlik etti.
Son Dakika › Yaşam › Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı, gelinin tepkisi de bomba - Son Dakika