Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı, gelinin tepkisi de bomba - Son Dakika
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Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı, gelinin tepkisi de bomba

15.08.2022 19:48
Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı, gelinin tepkisi de bomba

Bir düğünde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada elden ele dolaşıma girdi. Görüntülerde kendisini müziğe kaptıran damadın twerk yaptığı görülüyor, gelin ilk başta şaşırsa da alkışlarıyla hayat arkadaşına destek verdi.

Düğünde kaydedilen görüntüler, bugün sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi. Hatta bazı sosyal medya platformunda gündem olan görüntülerle ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

KENDİSİNİ MÜZİĞİN RİTMİNE KAPTIRINCA OLANLAR OLDU

Düğünde gelinle birlikte dans eden damat, kendisini müziğin ritmine kaptırmasının ardından twerk yaptı. Bu sırada damatla birlikte dans eden gelin de eşine alkışlarla destek verdi.

SALONDA KIYAMET KOPTU

Damadın twerk yapmasının ardından salonda adeta alkış kıyameti koptu. Konuklar, çığlık atarak damadın dansına eşlik etti.

YORUMLAR
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Düğüne gelin ve arkadaşlarının damada yönelik dans sürprizi damga vurdu Düğüne gelin ve arkadaşlarının damada yönelik dans sürprizi damga vurdu

Damatlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı, gelinin tepkisi de bomba - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı, gelinin tepkisi de bomba - Son Dakika
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