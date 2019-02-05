Bir Dünya Barış'ı" 14 Şubat'ta Başlayacak

Anadolu rock müziğinin önemli ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço
, vefatının 20. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen "Bir Dünya Barış'ı" başlıklı etkinliklerle anılacak.
Cumhurbas¸kanlıgˆı himayelerinde, I·stanbul Büyükşehir Belediyesi Ku¨ltu¨r Daire Bas¸kanlıgˆı tarafından organize edilen etkinlikler, I·stanbul U¨niversitesi ile 7'den 77'ye Doludizgin Barıs¸ ve Sevgi Dernegˆi'nin is¸ birligˆinde gerc¸ekles¸tirilecek.
Projeye ilişkin Malta
Köşkü'nde düzenlenen toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Manço'nun gelenekten geleceğe köprü kurabilen ender sanatçılardan biri olduğunu belirterek, "(Manço) Şarkılarıyla ve söylemleriyle modern bir Dede Korkut
, seyahatleri ve televizyon programlarıyla da modern bir Evliya Çelebiydi bizim için. Onu rahmetle ve minnetle anıyoruz." dedi.
"Bizim gittikçe büyüyen bir ailemiz var"
Ünlü sanatçının eşi Lale Manço
Ahıskalı, çok büyük onur duyduklarını dile getirerek, "Bugünleri 2017 yılından beri hayata geçirmeyi planlıyorduk. Birçok projemiz oldu bugüne kadar. Nihayet sonunda çok titiz bir çalışmayla proje hayata geçiriliyor." diye konuştu.
Ahıskalı, Barış Manço ailesinin ve sevenlerinin gün geçtikçe arttığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Bu 20 yıl Barışsız ama aslında bizim için Barışlı bir dönemdi. Büyük bir aile olarak dilimizden, ruhumuzdan, kalbimizden hiçbir zaman Barış düşmediği için bu 20 yılı fark etmedik. Sevenleriyle çok şeyler paylaştık. Geçen gün binlerce seveniyle kabristanına gittik ve orada gördük, bizim aslında ne kadar büyük bir ailemiz olduğunu. Sağ olsun aileler ve öğretmenler de yeni nesillere Barış sevgisini, Barış kültürünü aktarıyorlar. Bu etkinliklerle bir daha Barış Manço'nun şarkılarını dinleyeceğiz. Onun hakkında yeni bilgiler öğreneceğiz. Yeni bir Barış Manço çıkacak karşınıza. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
"Barış Manço ismi, Türk tarihine bir değer olarak kazınmıştır"
Usta sanatçının oğlu Doğukan Manço
da etkinliğin gerçekleştirilmesine katkısı olanlara teşekkür ederek, 20 yılın ardından babasına gittikçe artan bir özlem duyduğunu ifade etti.
Doğukan Manço, babasının 20 yıl sonra hala bir devlet sanatçısı olarak çok sevildiğini ve ilgi görmeye devam ettiğini kaydederek, şunları aktardı:
"Bu 20 yılın ardından diyoruz ki bizlere kalmış Barış Manço ismi, Türk tarihine bir değer olarak kazınmış olup, miras bekçileri olarak sadece biz değil, tüm Türkiye
tarafından sürekli olarak anılan, sahip çıkılan bir isim olmaya devam edecek. Gerek yakın, gerek uzak geçmiş tarihe bakıldığında, komşu ülkeler de dahil Barış Manço'nun ismi kültür ve sanat merkezlerine, duraklara ve sokaklara en çok verilen isimdir."
Sanatçının oğlu Batıkan Manço
da babası adına böyle kapsamlı bir çalışmanın bugüne kadar gerçekleştirilmediğinin altını çizerek, "Gün geçtikçe heyecanım artıyor. Bu proje hepimiz için heyecanlı bir süreç. Herkese çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Etkinlikte konuşan İstanbul Üniversitesi
Rektörü Mahmut Ak
, proje bünyesinde "Çağdaş Halk Ozanı Sempozyumu" düzenleyeceklerine işaret ederek, "Türkiye'nin bu önemli değerinin anlaşılması ve felsefesinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bu sempozyumu gerçekleştiriyoruz." dedi.
"Global dünyayı anlayan ilk insan Barış Manço oldu"
Proje kapsamında açılacak "Barıs¸'ın Du¨nyası" sergisine ilişkin bilgi veren serginin küratörü Mehmet Lütfi Şen
ise şunları anlattı:
"Global dünyayı anlayan ilk insan Barış Manço oldu. Anlamakla kalmadı. Global dünyayı hem bize anlattı hem de bizi geleceğe taşımak için inanılmaz imgeler bıraktı arkasında. O yüzden Barış Manço'yu çok önemsiyorum. Sergide de Barış Manço'nun dünya sanatçılığının arkasındaki ipuçlarını bulmak mümkün olacak. Mesela Belçika
'da Güzel Sanatlar Akademisinde kendi elleriyle yaptığı eserlerinin yanı sıra satın aldığı sanat eserleri, el yazıları, özel eşyaları olacak ama hepsinden öte sergide global bir Barış Manço görmek, hissetmek ve empati kurma imkanımız olacak. Ben Barış Manço'nun yaptıkları üzerinden bir emek vermenin bu millete katkı sunacağını düşünüyorum."
Toplantıda ayrıca İzzet Öz
, Eser Taşkıran
ve Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz, Go¨khan Tu¨rkmen, Burak Kut
ve O¨zgu¨n de konuşma yaptı.
Barıs¸, sevgi ve hos¸go¨ru¨ degˆerlerini vurgulayan Barıs¸ Manc¸o'nun temsil ettigˆi degˆerlerin daha anlas¸ılır kılınması ve gelecek kus¸aklara aktarılmasını amac¸layan proje kapsamında, 14-15 S¸ubat'ta I·stanbul U¨niversitesi ile Cemal Res¸it Rey (CRR) Konser Salonu'nda etkinlikler yapılacak.
Sanatseverler, "C¸agˆdas¸ Halk Ozanı Barıs¸ Manc¸o" sempozyumu, "20 Yılın Ardından Barıs¸'a O¨zlem" paneli, "Barıs¸'ın Du¨nyası" başlıklı sergi ve "Bir Du¨nya Barıs¸'ı" bas¸lıklı konserleri izleyebilecek.