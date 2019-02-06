Bir Dünya Bebek Sergisi Açıldı

Oyuncak Bebek Yapımı Kursu eğitmenleri ve kursiyerleri ile her ev bir atölye kadın kooperatifi üyelerinin hazırladığı "Bir Dünya Bebek" sergisi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'nda açıldı.

ESMEK Oyuncak Bebek Yapımı Kursu öğretmenleri ile öğrencileri ile her ev bir atölye kadın kooperatifi üyelerinin büyük emekler ile hazırladığı " Bir Dünya Bebek" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'nda açılışı gerçekleştirilen sergiye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ESMEK kursiyerleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Ünlüce " 2001 yılından bugüne her yıl 150'den fazla kurs ile vatandaşlara eğitim veren ESMEK ile gurur duyuyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sergimizin teması oyuncak, oyuncaklar dünyanın neresine giderseniz gidin birbirine benzer, oyuncaklar evrenseldir. 14 ülkenin motiflerinden oluşan bu sergiyi görmeye tüm Eskişehirlileri davet ediyorum" dedi.

Bir Dünya Bebek sergisi 28 Şubat tarihine kadar Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'nda gezilebilecek.

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