Son Dakika Haberleri: Bir Dünya Bebek Sergisi Açıldı

Bir Dünya Bebek Sergisi Açıldı

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) bünyesinde eğitim alan kursiyerlerin el emekleri hazırlanan sergiler ile sanatseverlerin beğenisine sunulmaya devam ediyor.

Bir Dünya Bebek Sergisi Açıldı, System.String[]

Oyuncak Bebek Yapımı Kursu eğitmenleri ve kursiyerleri ile her ev bir atölye kadın kooperatifi üyelerinin hazırladığı "Bir Dünya Bebek" sergisi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'nda açıldı.

ESMEK Oyuncak Bebek Yapımı Kursu öğretmenleri ile öğrencileri ile her ev bir atölye kadın kooperatifi üyelerinin büyük emekler ile hazırladığı " Bir Dünya Bebek" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'nda açılışı gerçekleştirilen sergiye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ESMEK kursiyerleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Ünlüce " 2001 yılından bugüne her yıl 150'den fazla kurs ile vatandaşlara eğitim veren ESMEK ile gurur duyuyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sergimizin teması oyuncak, oyuncaklar dünyanın neresine giderseniz gidin birbirine benzer, oyuncaklar evrenseldir. 14 ülkenin motiflerinden oluşan bu sergiyi görmeye tüm Eskişehirlileri davet ediyorum" dedi.

Bir Dünya Bebek sergisi 28 Şubat tarihine kadar Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'nda gezilebilecek.

.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:22 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama

Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:24:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir Dünya Bebek Sergisi Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]