'Bir düş artık ateş, bırak yakamı' : 33 yaşındaki Dilek hemşire koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan ve rahatsızlığını Twitter'dan duyuran 33 yaşındaki hemşire Dilek Tahtalı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Tahtalı'nın ölümünün ardından açıklama yapan İstanbul Tabip Odası ise tıbbi koruyucu ekipmanlar verilmesi ve önlemler alınması konusunda yetkilileri daha önce defalarca uyardıklarını belirtti.



İstanbul Acıbadem International Hastanesi'nde çalışan Tahtalı, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.