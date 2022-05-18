"Bir Düş Gördüm" filmi Espiye'de öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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"Bir Düş Gördüm" filmi Espiye'de öğrencilerle buluştu

18.05.2022 10:26
"Bir Düş Gördüm" filmi Espiye'de öğrencilerle buluştu

Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, çok sayıda uluslararası festivalden ödül alan "Bir Düş Gördüm" filmini izledi.

Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, çok sayıda uluslararası festivalden ödül alan "Bir Düş Gördüm" filmini izledi.

Bangkok Thai, Nepal, İskandinav ve New York Film Yapımcıları Festivali'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda festivalden ödülle dönen yapım, okulun çok amaçlı solunanda öğrencilerle buluştu.

Lise Müdürü Şeref Başoğlu, AA muhabirine, velilerin de öğrencilerle filmi izleme imkanı bulduğunu ifade ederek, gösterimin ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirtti.

Başaoğlu, filmin yönetmeni Murat Çeri'nin bu ay sonu okulda öğrencilerle söyleşi yapacağını da sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

İmam Hatip Liseleri, Murat Şahin, Şehit, Rüya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Bir Düş Gördüm' filmi Espiye'de öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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