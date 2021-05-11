'BİR DÜŞ GÖRDÜM' filmine bir ödül de Nepal'den - Son Dakika

'BİR DÜŞ GÖRDÜM' filmine bir ödül de Nepal'den

11.05.2021 10:28
'BİR DÜŞ GÖRDÜM' filmine bir ödül de Nepal'den, System.String[]

2018 yılında Malatya Film Festivalinin; Platform Seçkisine kalan ve projeler arasından birinci olup TRT ön alım desteğini kazanan, 'TRT Ortak Yapımı' olarak yola çıkan 'Bir Düş Gördüm' filmi uluslararası adıyla 'In My Dream' dünyanın çeşitli ülkelerinden ve festivallerinden ödüller almaya devam ediyor.

Geçen hafta Hindistan'da düzenlenen 11. Dada Saheb Phalke Film Festival-22'de 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Bir Düş Gördüm filmi Nepal'den de ödülle döndü. Film, Nepal Uluslararası Film Festivalinde 'En İyi Uzun Metrajlı' filme verilen IFFS Don Kişot Ödülü'nü kazanarak yeni bir başarıya imza attı.

IFFS Don Kişot Ödülü Nedir?

IFFS Don Kişot Ödülü için karar, İtalyan film yapımcısı ve aktivist Laura Mancuso Prizzitano, Hintli film aktivisti Madhurima Barua Sen ve Nepalli film yapımcısı ve aktivist Ritar Sherpa'nın yer aldığı 3 kişilik jüriden geldi.

Don Kişot Ödülü, IFSS - Uluslararası Film Toplulukları Federasyonu tarafından seçilen Festivallerde verilen bir ödül. Her Festivaldeki FICC Jürisi, ulusal Film Toplulukları Federasyonlarının adayları arasından seçilen dünyanın herhangi bir ülkesinden film topluluğu aktivistleri tarafından oluşturulur. Bu ödülün bir özelliği de 'Bir Düş Gördüm/ In My Dream' filminin tüm dünyada film toplulukları arasındaki tanıtımında ödül mahiyetinde bir tanıtım işlevi görecek olması.

Festival Yolculuğu

Film önümüzdeki süreçte;

- 21-24 Mayıs tarihlerinde 10.'su düzenlenen International Filmmaker Festival of New York (Amerika)

- Temmuzda 30.'su düzenlenen Cineguest Film & VR Festival (Amerika)

- 2-5 Haziran tarihlerinde 11.'si düzenlenen Kinofestival 'Light Of The World' (Rusya)

- 5-12 Temmuz tarihlerinde 16.'sı düzenlenen Busan International Kids and Youth Film Festival (Güney Kore)

- 22 Temmuz - 1 Agustos tarihlerinde 42.'si düzenlenen Durban International Film Festival (Güney Afrika) ve

- 17-30 Kasım tarihlerinde 16.'sı düzenlenen L'Europe Autourde l'Europe (Fransa) da yarışarak ülkemizi temsil edecek…

Konusu

Ana Sponsorluğunu Eminevim'in yaptığı, TRT Ortak Yapımı Filmin konusu ise şu şekilde;

Tarık 8-10 yaşlarında Şehirli bir çocuk. Babası bir araba kazasında ölür; Kendisi hafıza kaybı geçirir. Annesi ise hastanede komadadır. Kimsesi olmadığı için köye dedesiyle ninesinin yanına gönderilir. Tarık kazadan sebep Hiçbir şey hatırlamasa da sürekli geçmişiyle ilgili simgesel rüyalar görür. Günlerden bir gün evlerinin orada arabanın çarptığı bir eşek ölü bulunur. Bu eşeğin yeni doğmuş bir de sıpası vardır. Tarık bu Sıpayla kendi durumu arasında bir bağ kurar. Ve onu yaşatmayı kendine vazife bilir.

'BİR DÜŞ GÖRDÜM' filmine bir ödül de Nepal'den

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'BİR DÜŞ GÖRDÜM' filmine bir ödül de Nepal'den - Son Dakika


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