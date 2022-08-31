Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Bir eczacı, eczanesine kız bakmaya gelen müşterilerinden bıkmasının ardından çözümü kapıya not asmakta buldu.
Eczacı tarafından kapıya asılan notta şu ifadeler yer aldı: "Lütfen bekar oğullarınızı, torunlarınızı ya da tanıdıklarınızı yanınıza alıp eczanemize kız bakmayan gelmeyiniz."
Söz konusu fotoğrafa kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları, "Eczacı haklı, son dönemde biz de rastladık" gibi yorumlarda bulundu.
İşte o not:
Son Dakika › Yaşam › Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı! - Son Dakika