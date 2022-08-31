Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı! - Son Dakika
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Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!

31.08.2022 18:08

Bir eczacı tarafından dükkan kapısına asılan not, sosyal medyada olay oldu. Eczacı, kapıya astığı notta, "Lütfen bekar oğullarınızı alıp eczanemize kız bakmaya gelmeyiniz" sözlerine yer verdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Bir eczacı, eczanesine kız bakmaya gelen müşterilerinden bıkmasının ardından çözümü kapıya not asmakta buldu.

"LÜTFEN GELMEYİN"

Eczacı tarafından kapıya asılan notta şu ifadeler yer aldı: "Lütfen bekar oğullarınızı, torunlarınızı ya da tanıdıklarınızı yanınıza alıp eczanemize kız bakmayan gelmeyiniz."

BİNLERCE YORUM GELDİ

Söz konusu fotoğrafa kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları, "Eczacı haklı, son dönemde biz de rastladık" gibi yorumlarda bulundu.

İşte o not:

Eczacının, dükkanın kapısına astığı nottaki rica olay oldu! Görenler kapıda durup kalıyor
YORUMLAR
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SON DAKİKA: Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı! - Son Dakika
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