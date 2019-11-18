Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Bir Eğitimci Olarak Peygamber Efendimiz" konferansı düzenlendi.

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Diyarbakır Şubesi organizasyonunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansta Kur'an-ı Kerim okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı, ilahi ve ezgiler seslendirildi.

Şube başkanı Abdurrahman Sevgili yaptığı konuşmada, eğitimde neyin anlattığı kadar, nasıl anlattığının da önemli olduğunu söyledi.

İyi bir eğitimcinin kendini sevdirmeyi bilmesinin gerektiğini belirten Sevgili, eğitimcinin çocuklarla ilgilenmesi, onları sevmesi, güler yüzlü olmasının önemine değindi.

Sevgili, Hazreti Muhammed'in kendini görevine adadığını ve bir eğitimcide bulunması gereken niteliklerden fazlasına sahip olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kalpten çıkan söz kalbe gider, dudaktan dökülen söz kulağı aşamaz. Göze bakıp, kalbe hitap etmek zorundayız.?? Hazreti peygamber, bütün zamanların en güzel ve en etkili hatibidir. O gönüllere giden yolu biliyordu. Bu sebeple kalplerin sevgilisi oldu. Önce kendini sevdirdi, sonra da konuşmalarında insanları etkileyen, düşündüren bir üslup kullandı. Allah Resulü'nün farklı ve etkili metotlar kullandığını biliyoruz."