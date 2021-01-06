Bir eli dev gibi, diğeri küçücük - Son Dakika

Türkiye'de nadir görülen bir hastalığa yakalanan Sinan-Nurgül Tiryaki çiftinin bir buçuk yaşındaki oğulları Mahmut Efe, tedavi için yardım eli uzatılmasını bekliyor. Küçük Efe'nin bir eli ve bir ayağı normal, diğerleri ise anormal şekilde hızla büyüyor.

Bursa'da yaşayan genç çiftin çocukları Mahmut Efe, maddi imkansızlıklar içinde güçlükle tedavi görüyor. Küçük Efe'nin sol eli ve sağ ayağı anormal şekilde hızlı büyüyor. Diğer el ve ayağı ise yaşıtları gibi normal büyüyor. Bir buçuk yaşındaki talihsiz yavrunun bir el ve bir ayağı, 10 yaşındaki çocukların el ve ayakları kadar büyük.

Klippel-trenaunay sendromu tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Sinan-Nurgül Tiryaki çifti, tedavi masraflarını karşılayamadıklarını ve şimdiye kadar yapılan tetkiklerin ve tedavinin sadece süreci yavaşlattığını söyleyip, yardım eli uzatılmasını bekliyor.

"Oğlumun yürüyüp koştuğunu görmek istiyorum"

Çift sosyal medya üzerinden yayınlar yaparak yardım beklerken, anne Nurgül Tiryaki, "Oğlumun iyi olmasını istiyorum. Yürüyüp koştuğunu görmek, canımın parçasını kaybetmek istemiyorum. Efe tedavi edilmezse ilerleyen süreçte kanser riski var. Bizim şu an gördüğümüz tedavi sadece kanser riskini yavaşlatmak için. Eşim asgari ücretle çalışan işçi. Maddi gücümüz yok. İstanbul'da özel bir hastanede yapılması gereken tedavi için 300 bin lira gerekiyor. Bunu karşılayamadığımız için devlet büyüklerimizden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi.

Tedavi masrafı 300 bin lira

Oğlunun tedavisi için gece gündüz demeden çalışan Sinan Tiryaki ise, "Oğlum Mahmut Efe klippel sendromlu. Oğlumun tedavisi özel bir hastanede yapılacak. Şu an Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine gidiyoruz. Burada gördüğü tedavi oğlumun hastalığının ilerlememesi için. Tamamen iyileşmesi için İstanbul'daki özel hastaneye yatması gerekiyor. Tedavi masrafı da 300 bin lira civarında. Asgari ücretle çalıştığım için maddi gücüm buna el vermiyor. Devlet büyüklerimizden ve hayırseverlerden yardım eli uzatmalarını bekliyoruz" dedi. - BURSA