Bir elinde ayna, önündeyse ekran... - Son Dakika

Bir elinde ayna, önündeyse ekran...

02.01.2021 07:33
Bir elinde ayna, önündeyse ekran..., System.String[]

1) ALIŞVERİŞE ÇIKMADAN ÖNCE...Merve ÖzkaynakMerve Özkaynak'ın kanalında, farklı makyaj stillerini, faydalı güzellik tüyolarını, bir de kozmetik ürün inceleme videolarını bulabilirsiniz.

1) ALIŞVERİŞE ÇIKMADAN ÖNCE...

Merve Özkaynak

Merve Özkaynak'ın kanalında, farklı makyaj stillerini, faydalı güzellik tüyolarını, bir de kozmetik ürün inceleme videolarını bulabilirsiniz. Neslişah Şatıroğlu "Yeni bir ürün almadan önce kendisinin deneyimlerinden faydalanmakta yarar var" diyor. (2 milyon takipçi)

2) MAKYAJA DAİR HER ŞEY

Lisa Eldridge

Kendi ruj markası da olan ünlü İngiliz makyaj sanatçısı Lisa Eldridge, YouTube'daki güzellik dünyasının en eskilerinden. Valerie Dayan "11 yıldır makyaj videoları çekiyor olmasına rağmen tekrara düşmemeyi ve güncel kalmayı başarıyor" diyor. (2 milyon takipçi)

3) YILDIZLARDAN TÜYOLAR

Vogue

Vogue dergisinin global YouTube kanalındaki serilerden biri, Vogue Beauty Secrets. Bu kanalda Pharrell Williams'tan Naomi Campbell'a dünyaca ünlü birçok ismin 10 dakikalık güzellik tüyoları paylaşılıyor. Rachel Araz'ın önerisi. (8.91 milyon takipçi)

4) UZMAN GÖRÜŞÜ

Dr. Sadiye Kuş Kliniği

Dermatoloji uzmanı Sadiye Kuş'un kanalında doğru beslenmeyle genç kalma, cilde yaptırılabilecek uygulamalar gibi farklı konularda bilgiler veriliyor. Şule Albayrak'ın tavsiyesi. (6.35 bin takipçi)

5) ÖZEL GÜN MAKYAJI İÇİN...

Duygu Özaslan

Neslişah Şatıroğlu "Artık makyaj videosu çekmeyeceğini söylese de, kanalı birbirinden güzel onlarca makyaj videosuyla dolu" diyor. Özel günler için yaptığı makyajlar denemeye değer... (1.44 milyon takipçi)

6) SADECE CİLT BAKIMI

Gothamista

Renée, New York'ta yaşayan bir cilt bakım influencer'ı. Valerie Dayan "Pek çok markayı deneyimleyen ve fikirlerini dürüstçe paylaşan Renée akne, kızarıklık ve leke gibi cilt problemlerini de inceliyor" diyor. (621 bin abone)

7) HEM EĞLENİN HEM ÖĞRENİN

Ezgi Fındık

Ezgi Fındık'ın kanalında makyaj videolarının yanı sıra eğlenceli vlog şeklinde videolar da var. Makyaj yapımına dair ipuçları ve ürünler hakkında bilgiler veriyor. Ahmet Çoban'ın tavsiyesi. (220 bin abone)

8) BİRAZ DA MAGAZİN...

Bize Kaldı

İki makyaj sanatçısı Fezi Altun ve Seçkin Süngüç'ün 'Bize Kaldı' kanalı için Neslişah Şatıroğlu "Konuğun yüzüne aynı anda iki farklı makyaj uygulanıyor. Bolca magazin ve eğlenceli sohbet de cabası" diyor. (55.8 bin takipçi)

9) PRATİK SAÇ ÖNERİLERİ

Luxy Hair

Doğal ve uygulanabilir saç stillerinin yapıldığı Luxy Hair, en iyi saç kanallarından. Valerie Dayan "Pratik şekillendirme önerilerinin yanı sıra bakım için tüyolar var" diyor. (3.16 milyon takipçi)

10) BOTOKS MU?

Uzm. Dr. Hande Ulusal

Hande Ulusal'ın kanalında dermatoloji, ameliyatsız gençleşme ritüelleri, örümcek ağı tedavisiyle yüz germe, botoks gibi uygulamalar hakkında bilgiler var. Şule Albayrak'ın tavsiyesi. (1360 bin takipçi)

Bir elinde ayna, önündeyse ekran...

Dermatoloji bölümü, MERVE ÖZKAYNAK, Makyaj, Vogue, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bir elinde ayna, önündeyse ekran... - Son Dakika Magazin


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