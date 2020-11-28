Bir elinde şırınga bir elinde fırçayla hem hastaları iyileştiriyor hem de sanatını yapıyor - Son Dakika

Bir elinde şırınga bir elinde fırçayla hem hastaları iyileştiriyor hem de sanatını yapıyor

28.11.2020 10:50

Bir elinde şırınga bir elinde fırçayla hem hastaları iyileştiriyor hem de sanatını yapıyor Diyarbakırlı yoğun bakım hemşiresi Hediye Yaşar, aynı zamanda sanatsal çalışma yürütüyor Pandemi yoğunluğundan arta kalan zamanlarda soluğu tuvalinin başında alan Yaşar, resim çizerek vakit geçiriyor...

Bir elinde şırınga bir elinde fırçayla hem hastaları iyileştiriyor hem de sanatını yapıyor

Diyarbakırlı yoğun bakım hemşiresi Hediye Yaşar, aynı zamanda sanatsal çalışma yürütüyor

Pandemi yoğunluğundan arta kalan zamanlarda soluğu tuvalinin başında alan Yaşar, resim çizerek vakit geçiriyor

Evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Yaşar, kadınlarla birlikte sanatsal çalışmaların içinde yer alıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yoğun bakımda görevli hemşire Hediye Yaşar, pandemi yoğunluğundan arta kalan zamanıyla soluğu fırçasını alıp tuvalinin başında alıyor. Sonradan aldığı eğitimle hayatını sanata adayan hemşire Yaşar, farklı meslek gruplarından kadınlarla atölyeye çevirdiği evinde sanatsal çalışmalar gerçekleştiriyor.

Yaklaşık 21 yıldır hemşirelik yapan Hediye Yaşar, çocukluğundan beri ilgisi olduğu sanatla iç içe olmak için 2011 yılında arkadaşları ile birlikte kursa gitti. Kısa bir ara verdiği çok sevdiği sanata 2017'de tekrar dönerek bir atölyede yağlı boya eğitimi aldı. Aldığı eğitimle ilk sergisini açan hemşire Yaşar, şimdiye kadar 20 yağlı boya tablosu ele aldı. Yoğun bakım servisi hemşiresi olan Yaşar, pandemi yoğunluğundan arta kalan zamanda fırçasını alıp soluğu tuvalinin ve heykel çalışmalarının başında alıyor.

"Kendimizi aynalamanın yolunu bulduk"

Yaklaşık 21 yıldır hemşire olarak çalıştığını kaydeden Yaşar, çocukluğumdan beri resme ilgisi olduğunu söyledi. Yaşar, "Ama ilk 2011'de bir kursta bir arkadaşımla beraber başladım. Sonrasında bir ara verdim. En son 2017'de bir atölyede yağlı boya eğitimi aldım. O eğitim esnasında ilk sergim için tuvalleri hazırladım. Hemşirelik ve sanat bir birleriyle ilişkili mi bilmiyorum ama duygusal olarak başka bir alanda kendiniz aynalamak istediğiniz bir meslek. Çünkü çok travmatik ve zor bir iş. Pandemi süreciyle bu daha da zorlaştı. Hastalar bilinçleri açık olarak geliyorlar ve kötüleştiklerini görmek duygusal olarak çok çökerten bir şey. Yağlı boya, resim ve heykel yapıyorum. Bir grup arkadaşlar bir araya gelip yeni yeni şeyler üretiyoruz. İkisini bir arada nasıl yürütebiliyorum, sanırım kadınların üretici olabilmeleri için, bir şeyler üretebilmeleri için ekstradan çabalamaları gerekiyor. Sanırım çok fazla çaba sarf ediyorum. Bugün de nöbetten çıktım, hiç dinlenmedim, günlerim böyle geçiyor. İkisini bir arada yürütünce kendime hiç zaman ayıramıyorum. Dinlenmeye zaman bulamıyorum. İkisini bir araya getirmek benim için düşünsel olarak da çok zor. Sanatı ve sağlığı birleştirmek, çünkü ikisi de apayrı zor meslekler. Bir kadın grubuyuz biz. Metal Kolektif adımız. Bu kadın grubuyla 2018'de solo sergimdeki ve kadınlar heykelimden etkilenerek göç ve kadın temalı bir çalışma yaptık. Yaklaşık 30 kadınla başladık. Şu anda 15, 18 kadın devam ediyor. Bu kadınların sanata olan ilgisi heykelleri tamamladıktan sonra bitmedi. O yönlerine dokundu. Güzel olan tarafı da hepimiz farklı meslek grubundan kadınlarız. Şimdi arkadaşımın deyimiyle 'kendimizi aynalamanın yolunu bulduk.' 20 tane yağlı boya çalışmam var" dedi.

Bir elinde şırınga bir elinde fırçayla hem hastaları iyileştiriyor hem de sanatını yapıyor
Bir elinde şırınga bir elinde fırçayla hem hastaları iyileştiriyor hem de sanatını yapıyor
Bir elinde şırınga bir elinde fırçayla hem hastaları iyileştiriyor hem de sanatını yapıyor
Bir elinde şırınga bir elinde fırçayla hem hastaları iyileştiriyor hem de sanatını yapıyor

Diyarbakır, Hemşire, Kadın, Resim, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bir elinde şırınga bir elinde fırçayla hem hastaları iyileştiriyor hem de sanatını yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 hafta önce kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak Koronayı yenen midyeciyi markette darbeden saldırgan: Bize hastalık getiriyorsun, seni öldürürüm elimde kalırsın CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor "Partilerde abartıldığı kadar bir şey yok" diyen Buse İskendereoğlu da koronavirüse yakalandı
CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı         
10:42
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor         
09:40
Sarıyer açıklarındaki yük gemisinde intihar! Mürettebat, korkunç manzara karşısında şoke oldu Sarıyer açıklarındaki yük gemisinde intihar! Mürettebat, korkunç manzara karşısında şoke oldu         
09:37
Asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı Asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı         
09:21
Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde çıkan yangında Mustafa Terzi hayatını kaybetti Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde çıkan yangında Mustafa Terzi hayatını kaybetti         
09:14
Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti         
08:46
Bir telefonla çıktı, 3 ay sonra tanınmaz halde bulundu! Acılı kardeş, 21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor Bir telefonla çıktı, 3 ay sonra tanınmaz halde bulundu! Acılı kardeş, 21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor         
08:26
Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını         
06:54
Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
02:49
Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti         
23:52
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı         
20:31
Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın? Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın?         
20:21
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 10:59:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir elinde şırınga bir elinde fırçayla hem hastaları iyileştiriyor hem de sanatını yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei