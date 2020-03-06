Bir eliyle hırsızlık yaptı, bir eliyle yüzünü kapattı - Son Dakika

Antalya'da bir iş yerine girerek yazar kasadan 350 lira alan hırsız yakalandı. Hırsızın bir elle yüzünü kaşkolle kapatması, bir eliyle kasadaki paraları alması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi, Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki iş yerinden hırsızlık olduğunu gören C.C, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede iş yerine sürgülü pencerenin zorlanarak girildiği ve yazarkasadan 350 lira paranın çalındığını belirledi. İş yerindeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin 28 yaşındaki A.D, olduğunu tespit etti. Şüpheli hırsızlığın üzerinden kısa süre sonra aynı gün içinde Yeşildere Mahallesinde yakalandı. Çeşitli suçlardan 7 kaydı bulunan şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerin e giren şüphelinin bir eliyle yüzünü kapattığı ve diğer eliyle kasa ve çekmecedeki 350 lirayı aldığı görüldü.

(İsa Akar/İHA)