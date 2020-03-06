Bir eliyle hırsızlık yaptı, bir eliyle yüzünü kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir eliyle hırsızlık yaptı, bir eliyle yüzünü kapattı - Son Dakika

Bir eliyle hırsızlık yaptı, bir eliyle yüzünü kapattı

6 saat önce

Antalya'da bir iş yerine girerek yazar kasadan 350 lira alan hırsız yakalandı.

Antalya'da bir iş yerine girerek yazar kasadan 350 lira alan hırsız yakalandı. Hırsızın bir elle yüzünü kaşkolle kapatması, bir eliyle kasadaki paraları alması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi, Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki iş yerinden hırsızlık olduğunu gören C.C, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede iş yerine sürgülü pencerenin zorlanarak girildiği ve yazarkasadan 350 lira paranın çalındığını belirledi. İş yerindeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin 28 yaşındaki A.D, olduğunu tespit etti. Şüpheli hırsızlığın üzerinden kısa süre sonra aynı gün içinde Yeşildere Mahallesinde yakalandı. Çeşitli suçlardan 7 kaydı bulunan şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerin e giren şüphelinin bir eliyle yüzünü kapattığı ve diğer eliyle kasa ve çekmecedeki 350 lirayı aldığı görüldü.

(İsa Akar/İHA)

Bir eliyle hırsızlık yaptı, bir eliyle yüzünü kapattı

Muratpaşa, Antalya, ulusoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı
Antalya bu kez fare kediyle oynadı; o anlar kamerada Malta eriğinde ilk hasat yapıldı, kilogramı 50 TL'den tezgahlarda yerini aldı Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 04:40:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir eliyle hırsızlık yaptı, bir eliyle yüzünü kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]