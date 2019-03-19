Son Dakika Haberleri: Bir Eliyle Kedisini Tuttu, Diğer Eliyle Bisikleti Sürdü

Bir Eliyle Kedisini Tuttu, Diğer Eliyle Bisikleti Sürdü

40 dakika önce

Gaziantep'te bir çocuk bir eliyle kedisini kucağında tutarken, diğer eliyle de bisikletini sürdü.

Bir Eliyle Kedisini Tuttu, Diğer Eliyle Bisikleti Sürdü, System.String[]
Gaziantep'te bir çocuk bir eliyle kedisini kucağında tutarken, diğer eliyle de bisikletini sürdü.

Gaziantep'te bisikletiyle seyir halindeki bir çocuk dikkat çekti. Bir eliyle bisikleti süren çocuk diğer eliyle ise kediyi tutarak ilerledi. Bir süre trafikte seyreden çocuğun omzundan hiç inmeyen kedinin ise halinden memnun olduğu gözlendi. Bisikletinde kedisiyle Antep sokaklarını turlayan çocuğu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:42 Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel
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