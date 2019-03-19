Bir Eliyle Kedisini Tuttu, Diğer Eliyle Bisikleti Sürdü
40 dakika önce
Gaziantep'te bir çocuk bir eliyle kedisini kucağında tutarken, diğer eliyle de bisikletini sürdü.
Gaziantep
'te bir çocuk bir eliyle kedisini kucağında tutarken, diğer eliyle de bisikletini sürdü.
Gaziantep'te bisikletiyle seyir halindeki bir çocuk dikkat çekti. Bir eliyle bisikleti süren çocuk diğer eliyle ise kediyi tutarak ilerledi. Bir süre trafikte seyreden çocuğun omzundan hiç inmeyen kedinin ise halinden memnun olduğu gözlendi. Bisikletinde kedisiyle Antep
sokaklarını turlayan çocuğu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:42 Kaynak: İHA
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