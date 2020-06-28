Bir engellinin evini su basarsa... - Son Dakika

Bir engellinin evini su basarsa...

Nasrettin Hoca'nın herkes tarafından bilinen bir lafıdır.

Nasrettin Hoca'nın herkes tarafından bilinen bir lafıdır. Ama bindiğimiz dalı öyle bir kesmiş ve düşmüşüz ki haberimiz bile yok hiçbir şeyden.

Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeği konuşuyor


Son günlerde artan yağışlar sebebiyle oluşan su baskınlarında mahsur kalan insan haberleriyle dolu haber programları. Meteoroloji dikkatli olmamız konusunda ha bire uyarı yapıyor da ne yapacağız bilen yok.


Evdekilere sordum, "Ne yaparız, bir fikri olan var mı?" diye. Baktık ki oturduğumuz evde kendimizi ölüme mahküm etmişiz. Bedensel engel varsa...


Bitişik binalarda oturuyoruz. Ben çocukken bitişik binaların çatılarından birbirlerine geçilirdi. Fakat hırsızlık korkusuyla her yeri demir parmaklık ya da benzer engellerle kapatmışız. Oturduğumuz dairenin bahçe katı olması nedeniyle pencerelerde parmaklık var. Ne içeriden ne de dışarıdan açılıyor. Dairenin hiçbir şekilde ikinci bir çıkışı yok. Mahalleyi gözümün önüne getirdim, bizimki gibi çok ev var. İstanbul'un çoğu yerinde de böyledir, sadece balkon kapılarını açabilirsiniz acil bir durumda.


Diyelim ki bir afet yaşadık, atlattık ve hayattayız. Benim gibi sadece gözünüz görmüyorsa bir sese doğru gitme, sürünme ya da elinizden tutulursa tırmanma ihtimaliniz az da olsa var. Ama bedensel engeliniz varsa veya işitmiyorsanız durum daha zor. Zihinsel bir engelden bahsetmiyorum bile. Kurtulmanız ancak mahsur kaldığınızı bilen birileri varsa mümkün. Bütün çıkışlar kilitli!


İstediğiniz kadar temiz su, doğal gıda, bol oksijenle sportif bir hayat sürmeye gayret edin. Yaşadığımız barınak bir acil durumda çıkabilecek bir yer değilse hepsi boşa. Mesela bizim yan binada yangın merdiveni var. Ama hırsız korkusuyla bütün çıkışlar kilitlenmiş. "Herkese anahtarını verdik" diyorlar. Güldüm. "Peki şu an nerede?" diye sordum komşuma, yatak odasındaki çekmecede duruyormuş. Haklı. Hangimiz böyle bir anahtarı boynumuza takıp yaşarız ki?

Nasreddin Hoca, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 08:25 

Son Dakika Magazin Bir engellinin evini su basarsa... - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeği konuşuyor 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:46 Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 10:40 Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım 00:13 Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu 17:13 Suriye'de YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışma 17:00 Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek 16:35 Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır 14:42 Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor 12:32 Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi 10:33 Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
14:53
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
14:49
Küçükçekmece Gölü'nün bu halini görenler korkuyla telefona sarıldı! İBB harekete geçti
14:42
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
14:21
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeği konuşuyor
14:19
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
14:19
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
12:14
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
11:55
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
11:54
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük isimle aşk yaşıyor
11:48
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 15:11:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir engellinin evini su basarsa... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]