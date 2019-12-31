Bir eş için en acı an: Tabutuna sarılarak ağladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bir eş için en acı an: Tabutuna sarılarak ağladı - Son Dakika

Bir eş için en acı an: Tabutuna sarılarak ağladı

10 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

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İzmir'in Torbalı ilçesinde, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.


Torbalı'daki evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın cenazesi, Torbalı Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen törenin ardından Torbalı Hacı Mümin Mesci Camisi'ne getirildi. Yüzlerce kişinin katıldığı törende cemaat camiye sığmadı.


Cenaze töreninde Fuat Mehmet Park'ın eşi Vildan Park ve çocukları Begüm ve Gökberk Park, tabuta sarılarak gözyaşlarıyla Dr. Fuat Mehmet Park'a veda etti.


Cenaze törenine; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, sağlık çalışanları, dernek yöneticileri, Park'ın ailesi ve ilçe sakinleri katıldı.


Torbalı'da dehşet gecesi


Torbalı ilçesi çifte cinayetle sarsılmıştı. İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve aynı ilçede görev yapan doktor Harun Gülcemal'ın eşi Hatice Gülcemal silahla öldürülmüştü. Bir polis memurunu da ağır yaralayan katil zanlısı Enver Yıldız, düzenlenen operasyonla yaralı olarak yakalanmıştı.


Öte yandan katil zanlısı Enver Yıldız, S.D. ve M.Ö.'nün işlemleri devam ediyor. - İZMİR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:19 Kaynak: İHA
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