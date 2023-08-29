Bir eşcinsel düğüne baskın yapan polis 200 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika

Bir eşcinsel düğüne baskın yapan polis 200 kişiyi gözaltına aldı

Bir eşcinsel düğüne baskın yapan polis 200 kişiyi gözaltına aldı
Son Güncelleme: 29.08.2023 16:11

Nijerya'da yasadışı kabul edilen eşcinselliğe yönelik yapılan büyük operasyonda 200'den fazla kişi eşcinsel bir düğün kutlarken gözaltına alındı. Delta eyaletindeki bir etkinlikte iki kişinin evlendiği sırada polis müdahalesi gerçekleşti. Eyalet polis sözcüsü Bright Edafe, eşcinselliğin ülkede hoş görülmediğini belirtti. Operasyonda 123 kişi serbest bırakıldı, 67 kişinin gözaltıları ise devam ediyor.

Nijerya'da polis, yasadışı kabul edilen eşcinselliğe yönelik gerçekleştirilen en büyük operasyonlardan birinde 100'den fazlakişinin eşcinsel bir düğünü kutlarken gözaltına alındığını açıkladı.

Delta eyaletinin Ekpan kasabasında Pazartesi günü saat 02.00 civarında düzenlenen bir etkinlikte, iki kişinin evlendiği sırada gözaltına alındı. Eyalet polis sözcüsü Bright Edafe, Batı Afrika ülkesinde eşcinselliğin "asla hoş görülmeyeceğini" belirtti.

Delta'daki polis, Ekpan'da düzenlenen eşcinsel düğünün yapıldığı bir otele baskın düzenledi ve başlangıçta 200 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Daha sonra 123 kişi serbest bırakılırken,67 kişinin gözaltısı devam ediyor.

Şüphelilerin teşhir edildiği bir polis karakolunda konuşan Edafe, "bunun şaşırtıcı olan kısmı, düğün törenlerini gerçekleştirdikleri bir video kaydı var" dedi. "Afrika'dayız ve Nijerya'dayız. Aynı kültüre sahip değiliz, Batı dünyasını taklit edemeyiz."

Nijerya'daki polis memurlarının "ellerini kollarını sallayarak" ülkede eşcinsel eylemlere karşı sessiz kalamayacağını söyledi.

Eşcinselliğin yasak olduğu Nijerya'da eşcinsellik ve eşcinsellik evliliklere yardım eden kişiler 10 yıl hapis cezası ile yargılanıyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3. Sayfa

Nijerya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir eşcinsel düğüne baskın yapan polis 200 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir eşcinsel düğüne baskın yapan polis 200 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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